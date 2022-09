Tod Or je imao preko 25 ugriza od grizlija koji ga je napao tokom planinarenja!

Čovek je uspeo da preživi dva jeziva napada medveda nakon što se grizli posle prvog napada vratio po još i zabio mu zube u ruku 25 puta. Tod Or je bio na jednom od svojih redovnih planinarenja u planinama Montane i uvek je nosio sprej za medvede i dozivao medveda svakih 30 sekundi da dao do znanja da je tu, i da bude siguran da medved nije blizu.

Ali ubrzo je primetio majku grizlija i njena dva mladunčeta kako nestaju u šumi i pomislio je da je to "dobar znak" i da se medved uplašio i pobegao. "Okrenuo sam se i pogledao preko ramena, a majka grizli je ispustila mladunčad, otišla okolo i došla iza mene", rekao je on u intervjuu za emisiju Tudej.

Izvukao je sprej za medveda, ali je bilo prekasno, medved je jurnuo pravo na njega i ugrizao ga četiri do pet puta za desnu ruku. Tod je rekao da je medved zapištao, kašljao i odmah potom otišao. Na snimku koji je snimio odmah nakon napada, njegovo lice je celo krvavo. "Upravo me napao grizli sa dva mladunca. Unutrašnji organi su dobri, oči su dobre. Upravo sam prepešačio 4 kilometara i sada ću ići u bolnicu. Budite bezbedni napolju!"

Ali dok je Tod pešačio, ponovo se susreo sa medvedom i mladuncima. Medved ga je oborio, a Tod je podigao ruke da zaštiti lice i vrat. "Sledeće što znam je da me žvakala. Ujela me je oko 25 puta za desnu ruku. U mislima sam samo sebi govorio 'ne mrdaj, ona će otići'." Srećom, njegove noge nisu bile povređene i mogao je da ode do najbliže bolnice gde su lekari proveli sedam sati da ga zašiju.

Tod je sada podelio svoj savet planinarima i pozvao ih da uvek obrate pažnju na okolinu. Pravljenje zvukova je dobar način da životinjama date do znanja da ste tu i vežbajte korišćenje spreja za medveda pre nego što krenete u šetnju.

