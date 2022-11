Kleopatra je imala četvoro djece, jedno sa Julijem Cezarom i troje sa Markom Antonijem, a najpoznatije njeno djete je Cesarion.

Izvor: YouTube/screenshot/Astrotema

Kleopatra je imala četvoro djece, jedno sa Julijem Cezarom i troje sa Markom Antonijem, a samo dvoje su bili nadaleko čuveni, dok je njihova sudbina nevjerovatna. Najpoznatije Kleopatrino djete je Cesarion, a smatralo se da je to ime dala djetetu jer su sumnjali da je Julija Cezara.

Naime, Julije Cezar i Kleopatra su se sreli u Egiptu i započeli aferu krajem 48. godine pre Hrista. Pravo ime dječaka bilo je Ptolomej XV, ali su ga svi zvali Cesarion što znači "mali Cezar".

Kada je Kleopatra sa dječakom došla u prestonicu, to je bio skandal. U to vrijeme i Kleopatra i Cezar bili su u braku sa drugim ljudima, a masa je bila šokirana što su njih dvoje skoro javno imali aferu. Uprkos skandalu, Kleopatra i njen sin živjeli su u jednoj od Cezarovih kuća, nedaleko do grada.

Dvije godine kasnije, 44. godine prije Hrista, Cezar je ubijen. Ambiciozna Kleopatra čekala je u Rimu da se njegov testament pročita ubjeđena da će Cesarion biti naslednik.

Ali, Cesar je sve ostavio svom unuku Oktavijanu, a Cesariona uopšte nije pomenuo u svom testamentu.

Sada Rim nije bio bezbjedan za nju i njenog trogodišnjeg sina, pa se Kleopatra vraća u Egipat. U septembru iste godine, Kleopatra je Cesariona postavila za svog vladara (do tada su to bila njena braća sa kojima se vjenčavala)

Ne zna se mnogo o šta se potom dešavalo sa Cesarionom. Odrastao je na palati Aleksandrije, glavnog grada Egipta. Tokom odrastanja imao je grčko obrazovanje, kao i njegovi preci.

Marko Antonije je proveo mnogo godina u Egiptu i postao Cesarionov očuh.

Kada je Cesarion imao oko 14 godina, Marko Antonije je dao Kleopatri i njenoj djeci zemlje koje su pripadale Rimu. Kleopatra i Cesarion su dobili Kipar, Libiju i Siriju.

Cesarion je nazvan Kraljem krajeva, što znači da je mogao da vlada drugim kraljevima. To je bio potez bez presedana u rimsko doba, jer je Rim imao naviku da druge zemlje prisvoji kao svoje.

Tada je Antonije proglasio Cesariona pravim sinom i naslednikom Julija Cezara, što je bio veliki problem jer je Oktavijan u Rimu svoju karijeru izgradio kao naslednik Cezara.

Objavljujući da je Cesarion Cezarov naslednik, Marko Antonije je bukvalno napao Oktavijana. Izbio je rat. Okravijan je bio na jednoj strani, a Kleopatra i Antonije na drugoj.

Oktavijan je pobjedio, a Kleopatra i Antonije bježe u Egipat. Kleopatra je mudro Cesariona poslala u Arabiju ili Indiju, jer je tamo bio van domašaja Oktavijana. Ali nakon što se Kleopatra ubila, Oktavijan je poslao glasnika Cesarionu tvrdeći da će ga poštedjeti i dati mu počasno mjestu u Rimu.

Dječak je povjerovao Oktavijanu, vratio se u Rim gde su ga vojnici ubili na pola puta - samo nekoliko dana nakon što se njegova majka ubila. Nakon smrti Cesariona, Egipat je prestao da bude kraljevstvo i postao je samo dio Rimskog carstva.

Kleopatra je sa Markom Antonijem imala blizance: Kleopatru Selenu i Aleksandra Helija. Kleopatra Selena je odrasla u Aleksandriji i odgajana je kao moćna i obrazovana princeza. Kad je imala samo 6 godina, roditelji su je proglasili kraljicom Kirenajke.

Ali tri godine kasnije, kada su izgubili od Oktavijana, Kleopatra i Marko Antonije su bili mrtvi, a djeca su ostala bez roditelja.

Oktavijan je tada Kleopatru Selenu doveo u Italiju, paradirajući sa njome ulicama Rima, vodeći je okovanu lancima.

Na svu sreću tu je živjela Oktavija, Oktavijanova sestra koja je tražila da ona sama odgoji Kleopatru Selenu, što joj je dozvoljeno.

Pošto je Oktavija bila udata za Marka Antonija (koji ju je varao sa Kleopatrom) ona je praktično u neku ruku bila maćeha mlade Kleopatre Selene. Ali se prema djetetu ponašala kao da je njeno rođeno.

Kada je Selena napunila 15 godina, udata je za sjevernoafričkog princa Jubu od Numidije. Juba je isto kao mali ostao siroče i Oktavijanovi su ga odgajali u Rimu.

Oktavijan je zavolio Jubu i Selenu, pa im je dao susjedno kraljevstsvo kao miraz.

Sad su mladenci imali novo kraljevstvo u Africi. Uspješno su vladali njime najmanje dvije decenije. Neki smatraju da je Kleopatra Selena umrla kad je imala 35 godina, dok drugi smatraju da je poživjela znatno duže. Bilo kako bilo Selena se smatra najuspješnijom od sve Kleopatrine djece.