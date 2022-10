Institut za proučavanje rata iznio je detaljnu analizu šta su moguće Putinove opcije.

Izvor: Profimedia

U novoj analizi, Institut za proučavanje rata (ISV) elaborira kako bi ratovanje u Ukrajini moglo izgledati u narednih nekoliko mjeseci. Oni tvrde da će ruski predsjednik Vladimir Putin vjerovatno nastaviti sa konvencionalnim vojnim operacijama i tokom 2023. godine, kako bi pokušao da zadrži okupirane teritorije, osvoji neko novo tlo i pokuša da zapadnu podršku Ukrajini dovede na ivicu propasti. ISV smatra da nuklearne eskalacije neće biti, ali očekuje da će se ove zime smanjiti podrška Zapada.

ISV smatra da je malo vjerovatno da će Putin tražiti direktan vojni sukob sa NATO-om. Međutim, vrlo je vjerovatno da će nastaviti da nagovještava mogućnost taktičke upotrebe nuklearnog oružja i napada na NATO, u sklopu svojih napora da slomi volju Zapada da nastavi da podržava Ukrajinu.

Problemi sa popunjavanjem novih dobrovoljačkih jedinica

U svojim predviđanjima, ISV se poziva na dvije procjene. Prvo, da će Putin nastaviti da ubrizgava loše pripremljene Ruse u borbe u Ukrajini u doglednoj budućnosti, umjesto da pauzira operacije za ponovno uspostavljanje efikasnih vojnih snaga. Drugo, da se Putinova teorija pobjede oslanja na oštru zimu, kako bi slomila volju Evrope. ISV navodi scenarije koji se oslanjaju na ove prognoze.

Napori Rusije da stvori nove snage odvijaće se u nekoliko faza. Putin je najavio da je okončana „djelimična mobilizacija” rezervista, što znači da će, u principu, ruska vojska prestati da poziva rezerviste i umjesto toga će se fokusirati na kratkoročnu obuku prije nego što ih pošalje da se bore u Ukrajini. ISV je ranije procijenio da će većina preostalih pozvanih rezervista stići na bojno polje u narednih nekoliko nedjelja. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu najavio je da će se „dobrovoljci“ i dalje regrutovati, vjerovatno u dobrovoljačke jedinice, što je privremeno obustavljeno tokom „djelimične mobilizacije“. Rusija će vjerovatno imati problema sa popunjavanjem novih dobrovoljačkih jedinica nakon što su stotine hiljada Rusa pobjegle iz zemlje. Pokušaj stvaranja „dobrovoljačkih“ jedinica vjerovatno će rezultirati ne pretjerano velikom borbenom moći.

Rusiji i dalje nedostaje kopnena vojska

Novi regruti bez vojnog iskustva i manje od četiri mjeseca obuke vjerovatno će biti skoro beskorisni na bojnom polju. Putin bi neke od njih mogao da pošalje u borbu i prije nego što im se završi četvoromjesečna obuka, ali većina vjerovatno neće biti na terenu prije marta 2023. Ruska vojska će sigurno poslati ove regrute u jedinice u Ukrajini čim se obuka završi, jer bez njih teško da će biti dovoljno funkcionalnih borbenih jedinica, smatra ISV.

Djelimična mobilizacija i regrutovanje dobrovoljačkih trupa je još jedan dokaz da ruska armija nema više rezervnih kopnenih snaga koje bi poslala u Ukrajinu. Malo je vjerovatno da će ruska vojska moći da zadrži regrute u poligonima za obuku duže od šest mjeseci, pošto je planirano da sljedeći polugodišnji poziv za regrutaciju počne oko 1. aprila 2023. godine. Naime, rusko Ministarstvo odbrane teško da će moći da vrši dodatne pozive za mobilizaciju dok se ne završi obuka nedavno pozvanih vojnih obveznika. Regruti koji su pozvani na ratište od 1. novembra 2022. trebalo bi da počnu da pristižu oko maja 2023. Sljedeća velika mobilizacija vjerovatno ne bi bila moguća prije 1. marta, piše hrvatski Telegram.

Veliki problemi dolaze na proleće

ISV je takođe analizirao kako će vremenski uslovi u narednih nekoliko mjeseci uticati na rat. Jesen u Ukrajini je uglavnom vlažna i blatnjava, ali obično nije toliko loša da bi spriječila mehanizovane ofanzive. Zima je, s druge strane, obično najbolja sezona za mehanizovano ratovanje u Ukrajini. Ukrajinska zemlja je jedna od najplodnijih na svijetu, dijelom zbog guste mreže reka i potoka koji je navodnjavaju.

Ova mreža takođe razbija teren i može spriječiti mehanizovano napredovanje tako što ih tjera na puteve, iako su i ruske i ukrajinske trupe, u principu, obučene i opremljene da djeluju na ovom terenu u bilo koje doba godine, u kojem su ukrajinske trupe do sada je bio daleko uspješnije. Međutim, kada se tlo zamrzne, većina potoka i neke rijeke se takođe zamrznu, što čini mehanizovano napredovanje mnogo lakšim. Proljeće je sezona noćne more za borbe u Ukrajini. Rijeke i potoci nabujaju od otapanja, a polja se pretvaraju u mora blata. Mehanizovano ratovanje u proljećnoj sezoni blata je izuzetno teško, ali ne i nemoguće, za snage poput Ukrajine i, teoretski, Rusije, koje su za to adekvatno opremljene i obučene. Djelimična mobilizacija Rusije trebalo bi da ojača rusku odbranu i omogući ruskim snagama da zadrže svoje pozicije protiv očekivanih ukrajinskih kontraofanzivnih operacija do kraja jeseni i tokom zimskog perioda. Ako Putin namjerava da rasporedi vojnike koji će biti poslati na bojno polje posle četiri ili šest mjeseci obuke, ruske snage bi mogle da nastave sa ofanzivnim operacijama nakon završetka prolećnog odmrzavanja, pretpostavlja ISV. Oni takođe navode da regrutacija sugeriše da je ruski predsjednik spreman da ratuje tokom cijele 2023. godine.

Putin želi da slomi Evropu

Drugi ISV scenario je Putinov pokušaj da slomi evropsku volju uskraćivanjem ruskih energenata tokom zime. Teorija koja stoji iza ove ruske strategije bila bi da će zamrzavanje evropskog stanovništva izvršiti takav pritisak na njihove vlade da će evropske države početi da prihvataju Putinove zahtjeve da barem prestanu da šalju oružje i druge oblike podrške Ukrajini, i da možda ukinu razne sankcije Rusiji. ISV misli da je to malo vjerovatno. Evropske vlade su pripremile svoje stanovništvo za oštru zimu, opskrbile su se energijom najbolje što mogu i postavile uslove za smanjenje potrošnje energije čak i uz značajne ekonomske troškove.

Ove akcije signaliziraju da su evropski lideri spremni za pritiske sa kojima će se vjerovatno suočiti na početku hladne sezone. Putin može da se nada da Evropa neće moći da izdrži ove pritiske tokom cijele zime, ali koliko je to realno neće biti jasno dok ne dođe najhladnije vrijeme. Ovaj scenario se poklapa i sa prvim narednim datumom kada bi mogla da se izvrši nova mobilizacija, u proljeće 2023. godine. Putin će moći da posmatra efekat zime na evropsku volju i da izabere da li će rasporediti svoje regrute ili slijediti drugi pravac akcije.