Jedan od šefova ukrajinskih špijuna tvrdi da ima pouzdane informacije iz vrha Kremlja.

Ukrajinski špijunski ekspert kazao je da Vladimir Putin neće dočekati kraj rata u Ukrajini na mjestu predsjednika Rusije, prenijeli su britanski mediji. Kako je rekao, i njemu je jasno da ruske trupe trpe teške gubitje na istoku Ukrajine, te da se ton oko rata u Moskvi sve više zaoštrava. Po njemu, sve je više glasova koji smatraju da Putin rat vodi neuspješno i strateški loše. Vrh Kremlja i ruska politička elita su sve nezadovoljniji situacijom na frontu i već su počeli da vrlo otvoreno pričaju o mogućoj smjeni u vrhu vlasti.

Herson je najvažniji

Ruske snage se trenutno potiskuju i iz Hersona, a ukrajinske snage već su krenule u kontraofanzivu da ovaj grad potpuno preuzmu. Prema nekim analizama, vraćanje hersonske teritorije mogla bi dovesti do toga da ukrajinska vojska potpuno preuzme grad do kraja novembra. Ukoliko se to desi, kaže šef ukrajinskih špijuna, to bi moglo dovesti do Putinove smjene, a ako se to i ne desi tad, tvrdi isti izvor za britanske medije, on sigurno neće dočekati kraj rata na mjestu predsjednika. Ovu tezu podupruo je i ukrajinski general - major Kirilo Budanov.

"Teško da će preživjeti na vrhu vlasti. Trenutno se u Rusiji vode aktivne diskusije o tome ko će ga zamijeniti na čelu države", kazao je Budanov, dodavši da ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu jesu štetni, ali ne i kritični. Njegovi komentari dolaze u trenutku kad su ruski napadi fokusirani na ukrajinske energetske resurse.

Rusi razmiještaju nuklearno oružje?

Međutim, britanski mediji su iznijeli strahovanje, koje su izneli i mnogi političari na Zapadu, da bi ruske snage mogle da lansiraju nuklearne rakete ukoliko Herson padne u ruke Ukrajinaca. Obavještajni izvori tvrde da su u toj oblasti primjećeno pomjeranje vojne opreme, a mnogi spekulišu da bi moglo biti riječi i o nuklearnom naoružanju. Prema nekim procjenama, cilj napada nukelarnim projektilima mogla bi biti brana, što bi dovelo do poplava i velikih ljudskih žrtava, kako zbog podivljale vode, tako i zbog visokog zračenja.