Od utorka, 1. novembra u Austriji stupa ovo pravilo na snagu, a za nepoštovanje istog se propisuju stroge kazne!

Izvor: Spitzi-Foto/Shutterstock

Austrijski auto moto klub OAMTC i Austrijska služba za pomoć na putu ARBO upozoravaju vozače motornih vozila da od 1. novembra u Austriji, prema zakonskim propisima, automobili u saobraćaju moraju imati ugrađene zimske gume. Zakonodavac propisuje obaveznu zimsku opremu od 1. novembra ove do 1. aprila naredne godine. Ispravne zimske gume moraju imati jednu od ovih oznaka: M&S (blato-sneg) ili M/S; M+S ili M.S.

Iste oznake važe za automobilske gume koje važe za sva godišnja doba, i zimske i ljetnje. I te gume se smatraju zimskim gumama. Za njih važi odredba da dubina profila ne smije biti manja od 4 milimetra. Ako se montiraju zimske gume, onda sve četiri moraju biti gume za zimsku sezonu, kaže ARBO. "Često štampana oznaka – pahuljice – takođe garantuje da je ova guma proizvedena i testirana za specijalnu upotrebu u zimskim uslovima", istakao je koordinator ARBO Erih Grojs i dodao:

"Takođe je važno osigurati da se dobro poznato pravilo 4 (ob. a. četiri iste zimske gume, kao i minimalni profil od 4 mm), zaista primjenjuje u praksi kako bi vozilo bilo ispravno i bezbjedno na putu". Za one koji ne ispoštuju obaveznu odluku o zimskim gumama, zakonodavac je predvidio izuzetno stroge kazne. Saobraćajna policija može da izrekne kazne do 5.000 eura vlasnicima automobila koji u periodu od 1. novembra do 15. aprila nemaju zimske gume na točkovima dok voze austrijskim putevima.

ARBO upozorava da u slučaju saobraćajne nezgode na putu prekrivenom snijegom, ledom ili blatom, vozač automobila bez propisane zimske opreme može imati dodatne pravne probleme sa svojom osiguravajućom kućom ili osiguravačem.