Knjiga princa Harija uskoro ce biti u prodaji, a kako se navodi, biće "eksplozivna."

Kontroverzni memoari princa Harija će se zvati "Spare" i biće u prodaji 10. januara po cijeni od 32 eura, ekskluzivno je otkriveno u četvrtak - uz obećanje izdavača da će ispričati njegovu priču "sa sirovom, nepokolebljivom iskrenošću".

Naziv knjige je zapravo njegova titula "rezervnog princa" - za razliku od njegovog brata princa Vilijama, koji ima nadimak 'nasljednik'. Verzija na španskom jeziku je još oštrija, jer je dobila podnaslov En La Sombra, ili "u sijenci".

Kako prenosi Dejli Mejl, Hariju je plaćen avans od 20 miliona dolara za autobiografiju kao dio ugovora o tri naslova vrijednog 43 miliona dolara. Danas je izdavač Penguin Random House rekao da je vojvoda donirao 1,5 miliona dolara dječjoj dobrotvornoj organizaciji Sentebale i 300.000 funti VellChild, dobrotvornoj organizaciji za djecu sa invaliditetom.

Knjiga od 416 stranica je prvobitno bila spremna za očekivano jesenje izdanje kao dio ugovora sa Penguin Random House. Ali njeno objavljivanje je odloženo nakon kraljičine smrti, a Hari je navodno zahtijevao brojne izmjene kako bi bio manje kritičan prema svojim rođacima.

Čini se da se ton knjige značajno promijenio otkako je prvi put objavljena u julu 2021. kao "inspirišuća, hrabra i uzbudljiva ljudska priča". Memoari se sada promovišu kao njegovo 'lično putovanje od traume do izlečenja', što izaziva zabrinutost da bi mogli da budu usmjereni na članove njegove porodice.

"To je senzacionalan naslov i implicira, pošto je riječ o memoarima, da pisac nije bio cijenjen ili da se sigurno nije osjećao da je u centru događaja", rekao je kraljevski pisac Ričard Ficvilijams za MailOnline. "Palata će biti veoma zabrinuta, posebno zato što su ovo prvi mjeseci vladavine kralja Čarlsa. Nesumnjivo će biti intervjua, serijalizacije i beskonačnih spekulacija o ovim memoarima, na koje je, po mom mišljenju, trebalo da se čeka mnogo godina. Čak je i Edvard VIII, do tada vojvoda od Vindzora, čekao do 1951. prije nego što je objavljena Kraljeva priča. Posljedice ovoga će biti dalekosežne i mogu biti veoma destruktivne."

Kraljevska porodica nije imala priliku da vidi rukopis prije objavljivanja, tako da neće moći da odgovori na bilo koju od svojih tvrdnji preko svojih advokata. Datum objavljivanja knjige objavljen je danas u saopštenju za javnost.