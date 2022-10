Tijelo poznate Instagram influenserke pronađeno je u petak oko 9.30 ujutru kako pluta pored obale Jamajke.

Izvor: Instagram/slickianna

Tijelo mlade žene pronađeno kako pluta u moru identifikovano je kao Aneka Slikijana Taunsend, koja je bila poznata influenserka na Instagramu - a policija je imenovala osumnjičenog u istrazi. Aneka Slikijana Taunsend (35), koja je imala 320.000 pratilaca na Instagramu, pronađena je 21. oktobra oko 9.30 ujutru u primorskom gradu Reding, u župi Sent Endrju na Jamajci.

Anekino tijelo koje se djelimično raspalo pronašli su posjetioci plaže koji su odmah obavijestili lokalne vlasti. Policajci su zatražili pomoć od svojih kolega u Odeljenju marinaca Oružanih snaga Jamajke (JCF) da pomognu u uklanjanju tijela iz mora. Svjedoci su rekli da su videli kako vlasti s lica mjesta uklanjaju peškir za koji se činilo da je bio sav krvav, kao i periku.

Nakon otkrića tijela, policija je kasnije potvrdila da je žrtva Aneka, modna influenserka i ambasadorka brenda porijeklom iz župe Sent Endru. Prema lokalnim izvještajima, majka ju je pozitivno identifikovala kasnije istog dana.

Policija je tada imenovala Rušana Patersona kao osobu od interesa za smrt žene i pozvala ga da se pojavi u policijskoj stanici Friport u Montego Beju, Sent Džejms, do 17 časova 22. oktobra. Policija je saopštila: "Imamo Rušana Patersona iz Prospera kao osobu od interesa za ovu istragu i tražimo od njega da se preda policiji do 17 časova."

Međutim, osumnjičeni se nije predao policiji do nedjelje uveče, navodi JCF. U susjednoj parohiji je takođe izvršen niz racija koji su doveli do zaplijene automobila. Nadležni su pozvali građane da daju sve informacije koje će pomoći istrazi. Aneka, koja je za sobom ostavila malog sina, bila je poznata po svom modnom sadržaju i podržavala je nekoliko brendova, kao i vođenje onlajn prodavnice odjeće Slick Pieces JA.

Dana 18. oktobra, njena posljednja objava na TikTok-u, pregledana 165.000 puta, pokazuje da se useljava u novi dom sa natpisom "Novi početak". Istog dana, podijelila je fotografiju na kojoj pozira u restoranu.

Istraga je u toku.