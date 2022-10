Model sa platforme OnliFans poznata kao "lažna Barbika" proglašena je krivom za ubistvo svog dečka nakon što ga je ubola nožem u srce kada joj je rekao da je njihova veza gotova.

Izvor: Instagram/Printscreen/Abigail White

Abigejl Vajt (24), ubola je nožem Bredlija Luisa (22) i pozvala hitnu pomoć, ali je nekoliko minuta nakon toga rekla komšiji da je njen dečko sam to sebi uradio. Bredli je odveden u bolnicu iz kuće optužene u Čiperfild Drajvu, Kingsvud, u Južnom Glosterširu, ali je nekoliko sati kasnije preminuo od jednog uboda nožem u grudi.

Nakon što je uhapšena zbog sumnje za ubistvo, Vajtova je rekla policiji da nije ubola Bredlija. Abigejl, koja je zarađivala 50.000 funti za godinu dana radeći na onlajn striming platformi OnliFans na kojoj korisnici mogu da kupuju i prodaju sadržaj, isprva je negirala ubistvo, ali je na kraju ipak priznala da je ubila Bredlija Luisa iz nehata zbog smanjene odgovornosti.

Porota suda u Bristolu odbacila je njenu odbranu i proglasila je krivom za ubistvo nakon 12 sati vjećanja posle dvonedeljnog suđenja. Bredli Luis je smrtno povrijeđen nekoliko minuta nakon što je izašao iz paba sa Abigejl uveče 25. marta ove godine. Komšinica ju je čula kako vrišti i pozvala je policiju, a kada je ušla u kuću zatekla je Luisa kako leži na podu u kuhinji sa ubodnom ranom na grudima dok je Vajtova rekla da je to uradio sam.

Ona je nastavio sa lažima, pozvala je prijatelja i rekla policiji da je Bredli odgovoran za ubod, ali je kasnije ipak priznala krivicu za ubistvo iz nehata. Obdukcija je pokazala da je Luis zadobio jednu ubodnu ranu u grudi, duboku najmanje sedam centimetara, koja mu je prodrla u srce. Sud je zaključio da se smrtonosni napad dogodio tokom burnog perioda u životu Abigejl Vajt, nakon što je izgubila bebu koju je očekivala i saznala za Bredlijevo nevjerstvo. Poroti je rečeno da je njihov odnos bio napet jer je Luis napustio porodičnu kuću i živio sa majkom.

U danima prije incidenta Vajtova je ubola Luisa u ruku, a drugom prilikom je on rekao drugarici u telefonskom pozivu: "Pomozi mi Sofi, ona pokušava da me ubije, pokušava da me ubode, nastavlja da me bije i povrijeđuje". Na dan napada, Luis je bio u parku sa Abigejl i još jednom porodicom i rekao joj je: "Ne želim više da budem sa tobom Abi". Kasnije su zajedno otišli ​​u pab gde se Abigejl svađala sa drugima u lokalu nakon što je popila flašu vina, šotove žestine i dva ruma i koka-kole, a uzela je i malu količinu kokaina. Čak je došlo i do fizičkog obračuna sa jednim gostom paba koji je Abigejl na kraju udario toliko jako da je pala na pod.

Vajtova je rekla poroti da je samo htjela da "šokira i uplaši" Bredlija nakon što su se posvađali oko toga što je smatrala da se nije založio za nju tokom svađe u pabu. "Svađali smo se, a on me je gurao i bili smo u hodniku. Otišla sam u kuhinju i vidjela nož sa strane. Podigla sam ga i otišla nazad prema Bredu. Otišla sam do njega da ga šokiram, da ga uplašim nožem i prije nego što sam shvatila šta se dešava, ubola sam ga", svjedočila je ona.

Abigejl je negirala da je namjeravala namjerno da povredi Luisa rekavši poroti: "Ne, nisam. Bilo je gotovo prije nego što sam išta i pomislila. Uzela sam taj nož u bijesu i bila sam uznemirena, ali nisam željela da ga povrijedim ili ubijem." Potvrdila je da je lagala nakon što je ubola Luisa, ali je negirala da je razlog bio to što je pokušavala da se zaštiti. "Uplašila sam se. Bila sam zabrinuta šta će se desiti meni, Bredu i porodici", rekla je.