Petar Vrublevski smijenjen je sa mjesta ambasadora u Kazahstanu nakon što je dao intervjuu u kom je pozivao na "ubistvo što više Rusa".

Izvor: Profimedia/Youtube/G-STORM/Screenshot

Ukrajinski diplomata koji je u intervjuu iznio argumente za ubistvo "što više Rusa” smijenjen je sa mjesta ambasadora u Kazahstanu. Predsjednik Vladimir Zelenski naredio je u utorak smjenu Petra Vrublevskog, prema ukazu objavljenom na njegovom sajtu. Nije odmah imenovao zamjenu.

Vrublevski je izazvao kontroverzu u avgustu kada je dao intervju kazahstanskom video blogeru. Na pitanje o tadašnjoj situaciji u Ukrajini, rekao je:

"Šta mogu da kažem? … Pokušavamo da ubijemo što više Rusa. Što više Rusa sada ubijamo, manje će morati naše djece. To je to.", rekao je on.

Ove izjave su razbijesnile zvaničnike u Kazahstanu, koji ima veliku etničku rusku manjinu. Kritičari su ukrajinskog izaslanika optužili za podsticanje mržnje u zemlji. On se navodno izvinio zbog svojih riječi nakon što je pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova, a kasnije je otišao na odmor.

Ranije ovog mjeseca, Moskva je izrazila zabrinutost zbog prisustva Vrublevskog u Kazahstanu. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je tvrdilo da je taj čovjek nastavio da obavlja funkciju šefa ukrajinske ambasade u Astani, i napomenulo da je to protivno uvjeravanjima Kazahstana da će diplomata biti zbačen.

Kazahstan je rekao da će Vrublevski otići čim bude poslata njegova zamjena, i porekao je da je bio u kontaktu sa njim u svom službenom svojstvu. Astana je odbila da protjera čovjeka.

Kijevu će možda biti potrebni mjeseci da zamijeni diplomatu, pokazuje nedavni primjer bivšeg ukrajinskog ambasadora u Berlinu. Andrej Melnik je postao poznat po tome što je govorio o njemačkim zvaničnicima i drugim javnim ličnostima, abrazivnim jezikom.

Zelenski je podsjetio Melnika u julu, nedjelju dana nakon što je diplomata u intervjuu lažno tvrdio da ukrajinske nacionalističke snage nisu bile umiješane u etničko čišćenje Jevreja i Poljaka tokom Drugog svjetskog rata.

Na toj funkciji je ostao do prošlog petka, svog posljednjeg dana na čelu ambasade u Berlinu. Otišao je "uzdignute glave“, rekao je Melnik u oproštajnoj riječi.