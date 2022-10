Marko Miljković u svojoj obrani je rekao da su fotografije kuće strave fotošopirane.

U Specijalnom sudu u Beogradu jutros je nastavljeno suđenje Veljku Belivuku i ostalim optuženima za sedam ubistava i druga teška krivična djela. Trenutno Marko Miljković iznosi svoju odbranu.

O svjedocima saradnicima

"Taj Ritopek je tu u okolini Beograda, nije moguće da se kuća snima, da se vidi da Milan Ljepoja ulazi, evo ja ne mogu da shvatim to i dan danas zašto puštaju da navodno ubijemo Ljepoju. Nama on nije smetao. Valjda je logično da tužilac kaže 'upadajte, hapsite ih', zašto nisu reagovali i kada je prijavljen nestanak Ljepoje", izjavio je optuženi, pokušavajući da ospori izjave svjedoka saradnika koji su do detalja priznali da je najmanje sedam osoba ubijeno u kući strave u Ritopeku, među kojima su i oni za koje je Miljković danas izjavio da su vjerovatno pobjegli i sklonili se negdje.

O Spasojeviću

"Nikola Spasojević mislim nije ni svjestan šta je potpisao. Pozvaću se na član 321, da vidimo da li je on svjestan šta je izjavio, šta je potpisao. Za Nikolu Mitića piše da je samo nešto krečio, pominje neku fontanu. Nema svijest koje su posledice onoga što je potpisao. Lalić vam je sedam puta rekao da nije kriv, a onda je kada je ušao ovde klimnuo tužiocu, vidi se to na snimku. Baš me zanima da li bi Lalić, da nije izašao iz pritvora, danas ovdje rekao da je kriv ili da nije kriv", pokušao je da ospori i iskaze trojice svjedoka saradnika.

Potom je prešao na ubistvo Radojević Zdravka, za kog se navodi da su ga na prevaru namamili. On je naveo da ništa o tome što o ubistvu Radojevića piše u optužnici nije tačno.

"Opet se pozivaju na fotošopirane slike, kao fingirali smo pucnjavu. Radojević je pucao na Marka Budimira, njegova supruga kaže da je slomila njegov telefon i bacila, zašto, zato što je znala šta je uradio. Pokušavaju da nam dokažu koristoljublje, kažu da smo mu oteli neka kola. Sudija, ja sam više puta išao sa njim na Dorćol, pa kako on kao nezaposlen može da ima kola od 200.000 eura. Moja supruga može da vam kaže da sam vlasnik Beograda na vodi, ali nisam", tvrdio je on i dodao da je tražio da se pokrene finansijska istraga i za oštećene.

"Sudija, tužilaštvo kaže da su oni pripadnici druge kriminalne grupe, ali ne piše koje. Vjerovatno misle na škaljarski klan, ali mi smo istraživali, nigdje nismo našli vezu sa drugom grupom, takvih dokaza nema", naveo je on i dodao da o alibiju neće da priča.

"Ja znam da u tom periodu, ni prethodnom, nisam nikoga ubijao. Sada da se izjašnjavam o datumima, alibiju, neću i ne znam. Neka tužilašto sazna gdje sam bio", rekao je on.

Ubistvo Ljepoje

Miljković je prešao na izlaganje o ubistvu Milana Ljepoje, kog su navodno likvidirali jer je učestvovao u pokušaju ubistva Radoja Zvicera u Ukrajini. Inače, i Miljković je ranije u izlaganju potvrdio da su pred hapšenje boravili u gostima kod Zvicera u Crnoj Gori.

"Čitao sam optužnicu za pokušaj ubistva Zvicera, Ljepoje tu nema, ne znam odakle to tužilaštvu. Vratiću se na snimak iz Ritopeka, na kom se vidi da kao Ljepoja ulazi u kuću, zašto nisu upali? To se nije desilo", rekao je najbliži saradnik Veljka Belivuka, koji je za razliku od njega, odlučio da govori o svim zločinima koji im se optužnicom stavljaju na teret.

O ubistvu Radojevića

Hrvatin je rekao da ne zna kako sam ja namamio Željka Radojevića. Zašto bih ja namamio Željka Radojevića, mi smo imali više nego korektan odnos. Da sam htio da ga namamim samo bih ga pozvao, nije bilo potrebe da ga otmem.

"Rekli su da smo podmetali otiske prstiju da bismo tim pištoljem pucali u garažu Marka Budimira. Pozivaju se na fotošopirane slike da smo mi Radojeviću davali da stavlja metke u cijev kako bi ostali njegovi otisci na pištolju. Marko Budimir će da kaže da li su pucali u garažu ili u njega. Ako njegova supruga nije znala da on priprema to za šta je čula da se desilo, zašto je posle toga bacila njegov telefon u rijeku? Ako sam ja to sve uspio da organizujem, ja sam jači od Dejvida Koperfilda", dodao je.