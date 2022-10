Marko Miljković u Specijalnom sudu je progovorio o ubistvima za koje se tereti i mašini za mljevenje mesa.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Sudija je pozvala Marka Miljkovića, drugooptuženog da izađe za sudsku govornicu, on je u nastavku iznošenja svoje odbrane naveo da oružje u kući u Ritopeku nije njihovo, tvrdeći da im je industrijsku mašinu za mljevenje mesa podmetnula policija, koja je posle hapšenja kriminalne grupe čuvala kuću strave.

"Krenuću sada sa ubistvima, Aleksandar Gligorijević, za njega se ja ne teretim, ali sam tražio da me optuže i za to, za sve za šta su dali novinarima. Jedva sam se izborio sudija da me optuže za ovih šest ubistava. Ja ne kažem da sam krv, želim da dokažem da sam nevin. Piše u optužnici da je htio da se sveti nekim snajperom, i da smo ga ubili. Kako je došlo do ubistva, ako je došlo. Treba da imamo dokaz, obdukcioni zapisnik, kako da znamo da je mrtav. Ima kao neki DNK trag, evo pitam vas, da li DNK može da dokaže kako je došlo do smrti", rekao je Miljković.

"Prebaciću se sada na mašinu, mora da bude vještačena. Možemo samo da vjerujemo na riječ Bojanu Hrvatinu koji je završio samo osnovnu školu, a vidimo da je u ulozi patologa opasan, pa je i mašinski inženjer. Ja mu ne vjerujem, a ne možete ni vi. Apelujem na vas, moramo da vidimo, ko je donio tu mašinu, ko je kupio, za koju namjenu, kako je dovezao, da li je radila. Ne može tako, kao što ne može ni sjutra da ubace pušku u vaš stan i kažu vaša je", obratio se sudiji Miljković.

Potom je prešao na iznošenje odbrane za ubistvo Gorana Veličkovića Goksija.