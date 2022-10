Predsednik Vlade Mađarske oglasio se o ratu u Ukrajini.

Premijer Mađarske Viktor Orban pozvao je u petak Rusiju i Ukrajinu na prekid vatre i apelovao na nadležne u tim zemljama da započnu mirovne pregovore. "Ima onih koji govore o tome da moraju da dobiju rat, ali neki drugi, uključujući Mađarsku, kažu da je potrebno hitno primirje praćeno mirovnim pregovorima", rekao je premijer Mađarske.

Orban je u intervjuu za mađarski radio rekao da će prekid vatre i mirovni pregovori rezultirati ekonomskim olakšanjem za sve, prenosi MTI. "Sve dok traje rat i dok Zapad odgovara sankcijama, ni inflacija ni cene energije neće pasti", ukazao je Orban.

Orban je rekao da je Brisel "zabrljao" sa sankcijama i da one nisu bile pažljivo usaglasene, što je dovelo do inflacije i da će zbog toga ispaštati Mađarska kroz povećanja cena energenata. Premijer Mađarske je istakao i da sankcije izazivaju "sve veće nezadovoljstvo" i da Budimpešta više nije sama kada postavlja pitanje "u čijem interesu su one donete".

"Moramo postaviti pitanja našim američkim prijateljima, o tome ko ima koristi od trenutne situacije, jer mi Evropljani sigurno gubimo, vi dobijate, dok Rusi jedva da trpe ikakve gubitke", izjavio je Orban.

Orban je rekao i da je eksplozija gasovoda Severni tok teroristički čin i, ako je bilo koja država u tome imala ulogu, ta država je teroristička država. "Poslednji gasovod velikog kapaciteta koji isporučuje ruski gas u Evropu sa juga je Turski tok. Ukoliko iko pokuša da uništi Turski tok ili ga stavi van funkcije, Mađarska će na to gledati kao na teroristički čin i delovati skladno tome", istakao je Orban.