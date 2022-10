U slučaju nuklearnog napada Rusije, NATO ima nekoliko spremnih odgovora.

Izvor: Profimedia

Poslednjih nedelja se sve intenzivnije raspravlja o tome hoće li Vladimir Putin ili ne iskoristiti nuklearno oružje. Strahu od toga da bi Putin mogao iskoristiti nuklearno oružje su doprinjeli kako sve sporiji napredak njegove vojske u Ukrajini, tako i napad na Kerčki most.

Američki predsjednik Džo Bajden prošle nedelje je rekao kako je svijet najbliže “Armagedonu” od kubanske krize, a o nuklearnom oružju je govorio i NATO poručivši da bi, ako se Rusija odluči da ga iskoristi, to dovelo do “fizičkog odgovora Ukrajine, saveznika i samog NATO saveza”.

NATO je poručio i kako bi korištenje nuklearnog oružja imalo nezabilježene posledice i ocijenio kako Moskva samo preti nuklearnim oružjem kako bi odvratila druge zemlje da direktno intervenišu u rat u Ukrajini. Postavlja se pitanje koje bi mjere Zapad mogao da iskoristi ako se Putin odluči za nuklearno oružje, piše Sky News.

Koje su opcije Zapadne koalicije?

Bivši ukrajinski ministar odbrane Andrij Zagorodnjuk, rekao je da NATO ima par opcija dođe li do toga da se Putin odluči na nuklearno djelovanje. Za Foreign Affairs je napisao: “Zapadna koalicija bi vjerovatno rekla Kremlju da će direktno pogoditi ruske centre vazdušnim napadima i tako bi uništila vojna postrojenja i flotu u Crnom moru.”

Jedna od opcija je, kazao je, i prijetnja od sjecanja svih komunikacija elektronskim ratovanjem ili cyber-napadom protiv ruske vojske. Dodao je i da bi “razbijanje nuklearnog tabua” moglo izazvati i posledice od Kine i Indije što bi bilo dodatni udarac Kremlju.

Što Zapad radi da spriječi napad?

Profesor Majkl Klark, bivši šef britanskog think tanka za odbranu i sigurnost, kazao je da je Kremlj već upozoren na opasnosti do kojih može doći ako situacija eskalira. “SAD i tri ili četiri druge NATO zemlje su lično kontaktirale Rusiju i rusku glavnu bazu kako bi im rekli da na to ni ne pomišljaju", rekao je Klark.

“Neće nam kazati šta su rekli, niti bi trebali, jer oko ovoga mora postojati određena neizsesnost. Čini se kako je rečeno da neće ostati pasivni”, dodao je. Kaže i da je rečeno kako odgovor Zapada ne bi bio nuklearan nego standardan te da Zapad ima svu potrebnu konvencionalnu moć da pogodi sve ruske nuklearne infrastrukture i postrojenja.

"Odgovor Kremlja sve destruktivniji"

Aleksandar Gabuev, viši istraživač za međunarodni mir, kazao je da su zadnji napadi Rusije na Ukrajinu podsjetnik da su najružniji trenuci ovog rata tek pred nama. “Odgovor Kremlja postaje sve nepravilniji, neproporcionalniji i destruktivniji”, kazao je.

“S obzirom na visoke uloge i emocije, prozor za diplomatiju će se vjerovatno otvoriti u najdramatičnijem trenutku, na primjer kad Putin počne s nuklearnom pripremom, što će biti vidljivo NATO savezu i što će uključivati puno signala iz Moskve”, dodao je.

Ocijenio je da će tek tada Ukrajina i Zapad biti uvjereni da su pregovori potrebni. Dodao je da će ti pregovori morati da uključe Putina i Bajdena jer “Kremlj samo njega smatra stvarnim šefom opozicijske koalicije”.