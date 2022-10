Vašington neće dozvoliti Moskvi da ostvari svoje ciljeve prijetnjom nuklearnim oružjem, napisao je predsjednik u dokumentu, ali je naglasio: Režim u Pekingu je jedini koji ima moć da promijeni međunarodni poredak.

Administracija američkog predsjednika Džoa Bajdena i dalje vidi Kinu, a ne Rusiju, kao glavnog protivnika u međunarodnim odnosima. To pokazuje i strategija nacionalne bezbjednosti koju je juče objavila Bijela kuća, a koja kaže da upravo Peking ima želju i moć da promijeni međunarodne odnose širom svijeta, čemu Vašington planira da se suprotstavi. Dok SAD vjeruju da će se takmičiti sa Kinom, one žele da obuzdaju Rusiju, kaže strategija. Ovaj dokument objavljuje svaka administracija, a Bajdenova administracija je odložila njegovo objavljivanje do zime jer su američke tajne službe saopštile da je neminovan napad Rusije na Ukrajinu, što se pokazalo tačnim, uprkos stalnim demantima koji su dolazili iz Moskve.