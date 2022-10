Džon Bolton, bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost za vrijeme Donalda Trampa je istakao da Amerikanci mogu ubiti Vladimira Putina.

Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton sugerisao je u utorak da bi SAD mogle da ubiju ruskog predsjednika Vladimira Putina ako on upotrijebi nuklearno oružje. Kako se rusko-ukrajinski rat nastavlja u svom sedmom mjesecu, zabrinutost zbog mogućeg nuklearnog udara je porasla. Putin je nedavno pojačao prijetnje o nuklearnom napadu, posebno pošto je njegova vojska doživjela značajne gubitke u Ukrajini.

Bolton, koji je bio savjetnik bivšeg predsjednika Donalda Trampa za nacionalnu bezbjednost, govorio je o mogućnosti nuklearnog rata tokom nastupa u britanskoj radio emisiji LBC u utorak. Pozvao je SAD da pojačaju napore da odvrate Putina od upotrebe nuklearnog oružja.

"Moramo jasno da stavimo do znanja da bi Putin sam sebi potpisao samoubistvo ako bi naredio upotrebu taktičkog nuklearnog oružja. Mislim da bi to moglo da ga odvrati od namjere ako se dese ekstremne okolnosti. Moramo jasno da stavimo do znanja da ćemo zahtjevati odgovornost Putina ako naredi upotrebu nuklearnog oružja". On je dodao da vjeruje da su SAD sposobne da ubiju ruskog predsjednika.

"Možete pitati Kasema Sulejmanija u Iranu šta se dešava kada odlučimo da je neko prijetnja za SAD“, rekao je on, misleći na iranskog vojnog komandanta koji je ubijen 2020. u američkom vazdušnom napadu u Iraku.

On je rekao da vjeruje da su trenutne nuklearne prijetnje "blef“, ali ne bi isključio mogućnost da bi Putin mogao da upotrijebi nuklearno oružje ako ruske snage u Ukrajini "propadnu“ ili ako Putin bude u strašnoj političkoj situaciji kod kuće.