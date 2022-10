Sjedinjene Američke Države imaju par opcija ukoliko predsjednik Rusije Vladimir Putin zaista upotrebi nuklearno oružje u Ukrajini, tvrde vojni stručnjaci.

Ukoliko se bude dogodilo da Rusija zaista upotrebi nuklearno oružje u Ukrajini, Sjedinjene Američke Države pred sobom imaju samo tri opcije prema riječima vojnih analitičara. Bivši oficir CIA Metju Krenig je za "Njuzvik" izjavio da je najbitnija taktika Sjedinjenih Američkih Država za nuklearno oružje da urade sve što mogu kako bi spriječili predsjednika Rusije Vladimira Putina na takav korak. Porparolka Ministarstva odbrane Rusije Marija Zaharova je rekla danas prilikom obraćanja medijima da je stav Moskve po pitanju upotrebe nuklearnog oružja poznat i da je nepromjenjen.

"Najbitnija stvar za Sjedinjene Države je da pokušaju da zaustave Putina u ideji da upotrebi nuklearno oružje. To američka administracija i pokušava u prethodnim nedeljama. Ali, ako se Putin bude odlučio na taj korak, onda će Sjedinjene Države biti u jako teškom položaju", rekao je bivši oficir CIA Metju Krenig.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u septembru rekao da Ruska Federacija ima u svom arsenalu “raznoliko razorno oružje” i da će “upotrebiti sve što ima” da odbrani Rusiju. Navodno, Vladimir Putin pod “Rusijom” smatra i nova četiri regiona koja je Rusija aneksirala u petak 30. septembra. Predsjednik Rusije je tada rekao: “Ovo nije blef”, aludirajući na potencijalno korišćenje nuklearnog oružja i to je uznemirilo cijeli svijet, navode vojni stručnjaci.

"Mislim da Bajdenova administracija nije sigurna u svoju odluku i verovatno neće ni potezati to pitanje dok se nuklearno oružje zaista ne upotrijebi. Mislim da neki u administraciji zagovoraju teže sankcije, više oružja da se šalje Ukrajini i pomjeranje NATO trupa bliže Rusiji", navodi Krenig i dodaje da u takvom scenariju Bajden izbegava direktan vojni sukob sa Putinom. Takođe, dodaje da bi mnogi smatrali da takav potez nije dovoljno jak.

Ministar Odbrane Sjedinjenih Američkih Država Lojd Ostin je izjavio drugog oktobra da američki zvaničnici razmatraju potencijalnu eskalaciju rata u Ukrajini. Nije naveo šta bi to tačno moglo da znači što se tiče poteza koje bi povukle Sjedinjene Američke Države.

"Ja bih zagovarao direktan i konvencionalan oružani sukob sa Rusijom. To bi bilo upereno tačno protiv jedinice koja je odgovorna za nuklearni napad. To bi verovatno prouzrokovalo veliki konflikt, a to jeste moguće", ističe Krenig.

Bivši oficir CIA smatra da Putin ipak neće upotrebiti nuklearno oružje ali da je na "ivici". Smatra da i Putin želi da izbjegne direktan oružani sukob sa Amerikom i NATO. On smatra da se vlast u Rusiji može nazvati raznim imenima, ali ne i suicidnim.

"On to verovatno neće uraditi ali postoji realan rizik da bi mogao. Mislim da to nije laka odluka za njega. Na ivici je. Zabrinut je jer gubi rat u zemlji koja se graniči sa Rusijom, a sa druge strane zna da upotreba nuklearnog oružja znači direktan oružani sukob sa Amerikom i NATO", zaključio je Krenig i dodao za kraj da je glavni saveznik nuklearnog oružja "strah od njegove upotrebe".

Da podsjetimo, Ukrajina je u prethodnim danima od ruske aneksije 30. septembra četiri ukrajinske oblasti (Herson, Zaporožje, Lugansk i Donjeck) ostvarila nekoliko uspjeha i Rusija je navodno izgubila kontrolu nad dvije od četiri prisvojene teritorije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u srijedu zvanično i potpisao federalne ustavne zakone o prijemu pomenute četiri oblasti u sastav Ruske Federacije. Međutim, šef ruske uprave u Hersonu Kiril Stremousov je objavio u utorak da je ukrajinska kontraofanziva u Hersonu zaustavljena. Ukrajina je sprovela munjevitu kontra ofanzivu nakon gubitka četiri regije, a navodno je i otkrivena taktika putem koje su te akcije izvedene.

