Analitičar je otkrio šta će se dešavati ukoliko Ukrajina postane članica Alijanse.

Izvor: Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin ozvaničio je danas rusku nelegalnu aneksiju četiri okupirana regiona u Ukrajini aneksijom, što je najveće prinudno preuzimanje teritorije u Evropi od Drugog svjetskog rata. Bivši ministar spoljnih poslova Hrvatske i istoričar Miro Kovač za RTL prokomentarisao je rusko prisvajanje ukrajinske teritorije.

"Zapad je veoma aktivan i pomaže Ukrajini, veoma ozbiljno i solidno. Ukrajinci su veoma motivisani i bore se i uzeli su nazad dio teritorije. Dakle, Putin je u veoma teškoj situaciji i moje mišljenje je da će Putin sprovesti ovu odluku i u ruskom parlamentu. Međutim, biće mu teško da drži te teritorije jer su Amerikanci veoma ozbiljno shvatili odbranu Ukrajine“, rekao je Kovač.

"Neizbježno je da će Ukrajina uskoro biti primljena u NATO jer je zemlja u sukobu. Oni su već de fakto u NATO-u jer zemlje već pomažu Ukrajini. Ako bi Ukrajina bila zvanično primljena, to bi značilo početak svjetskog rata. To je neformalni jedan rat između Rusije i Zapada. To će biti veoma, veoma teško za Rusiju da izdrži, jer Ukrajina i Zapad tvrde da Ukrajina bude suvjerena“, dodao je Kovač. On smatra da je Putinov poziv na pregovore znak slabosti jer Zelenski ne želi pregovore, već želi da se bori.

Putin želi da napravi razdor na Zapadu, ali to neće uspjeti jer smo u ratnom režimu i za to nema mjesta“, zaključio je Kovač.