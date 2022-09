Prof. dr Marinko Ogorec kaže da je raketa visoka otprilike kao petospratnica i da zaista izgleda veoma moćno. Ali to nije sve.

Nekadašnji hrvatski vojni ataše u Rusiji, prof. dr Marinko Ogorec, kaže da je bio u silosima u kojima Rusija drži nuklearnu raketu poznatu kao Satana. “Moje kolege vojni atašei iz drugih ambasada u Rusiji i ja smo bili prvi 'tim' kome je ruska strana pokazala nuklearne rakete R-36M2 'Voevoda', što je ruski naziv, dok je naziv NATO-a SS-18 "Satana". Organizovana nam je zvanična posjeta tajnoj lokaciji na kojoj se nalaze ove nuklearne rakete, koja je veoma udaljena od Moskve. Tu smo ušli u nuklearni silos, gdje se nalazila raketa. To je, vjerujte mi, impresivno vidjeti. To je veoma uzak prostor u kome ona stoji, pa je sam doživljaj još impresivniji. Raketa je visoka otprilike kao petospratnica i zaista izgleda veoma moćno, a bila je to samo jedna raketa", rekao je Ogorec, koji je bio vojni ataše u Moksvi od 2000. do 2004.