Američki stručnjak za međunarodnu politiku Robert Keli smatra da ruski predsjednik sada ima legitiman osnov za korišćenje nuklearnog naoružanja.

Američki profesor međunarodnih odnosa i politički analitičar Robert Keli, čuven po video uključenju u kojem se iznenada u sobi pojavila njegova ćerka usred živog programa, osvrnuo se na nedavna dešavanju u Ukrajini vezana za referendum u oblastima koje je ruska vojska osvojila, a država prisvojila, te Putinove prijetnje upotrebom nukelarnog naoružanja.

Mobilizacija dokaz da je Putin očajan

"Pripajanje ovih osvojenih prostora, lažno legalizovanih pseudo-referendumima, definisaće ih kao rusku teritoriju. Ako ove oblasti napadne ukrajinska vojska, Putin može da tvrdi da Ukrajina napada samu Rusiju. I zaista, ovo će se vjerovatno dogoditi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbio je da prizna legalnost ruskih osvajanja i odbacio je ove referendume kao lažne. On odbija da prizna rusku aneksiju Krima i lažni referendum koji je organizovan da bi opravdao akviziciju iz 2014. On je takođe obećao da će osloboditi sve oblasti koje je Rusija osvojila, a to uključuje i Krim. Ovo predstavlja neminovan, žestoki sudar u narednim mjesecima. Ukrajinska vojska je nedavno preokrenula tok rata. Vratila je oko 20 odsto onoga što je Putin osvojio na istoku i jugu. Putinova ishitrena mobilizacija ruskih rezervista je znak njegovog očaja. Ruske pripreme za slanje dodatnih trupa u Ukrajinu u narednim mjesecima, ukrajinska vojska će vjerovatno iskoristiti da ponovo napadne. To će u narednih mjesec dana, vjerovatno, dovesti do osvajanja teritorije za koju Rusija sada tvrdi da je njena."

Ima izgovor da koristi nuklearno oružje

Keli kaže da je Putin svjestan da ne može da dobije ovaj rat na konvencionalan nači, te zato pokušava da raznim taktičkim manevrima i blefovima promijeni trenutnu situaciju koja mu uopšte ne ide u korist.

"Referendumi predstavljaju još jedan izgovor za Putina da eskalira sukob ako to želi. Dalji ukrajinski kontranapadi mogu se u Rusiji plasirati kao osvajanje ruske teritorije i ukrajinska invazija na Rusiju koju podržava NATO. Element koji još više zabrinjava je ruska nuklearna doktrina, koja je izgrađena oko upotrebe nuklearnog naoružanja ako je ugrožen integritet ruske teritorije ili države. Putin je upućivao nejasne nuklearne prijetnje od početka ovog rata. Ako traži izgovor za nuklearno oružje, ovo je vjerovatno najbolji koji će naći. Sada je prilično jasno da Rusija neće dobiti rat konvencionalno. Čak i ako ove novosakupljene rezerve zaustave gubitak teritorije u međuvremenu, Ukrajina će nastaviti da se bori i bori. Vraćaće se iznova i iznova, sve dok se Rusi ne umore i ne povuku, kao što su to učinili u Avganistanu 1989. posle deset godina rata. Moguće je da bi ruska taktička nuklearna detonacija mogla radikalno da promjeni tok rata. To je vjerovatno blef, ali bi mogao uspjeti u cilju da se Ukrajina i Zapad zaustave."

