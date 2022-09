SAD tvrdi da su bivši major i njegova supruga pokušali da poverljive podatke američke armije tajno dostave Rusiji.

Ministarstvo pravde SAD saopštilo je da su bivši major američke vojske i njegova supruga anesteziolog optuženi da su planirali da Rusiji odaju poverljive zdravstvene podatke o vojnim pacijentima. U pitanju su Džejmi Li Henri, bivši major koji je takođe bio lekar u Fort Bragu u Severnoj Karolini, i njegova supruga, doktorka Ana Gabrijelijan. U optužnici se navodi da je planiranje zavere počelo nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin izvršio invaziju na Ukrajinu. Tužioci su rekli da je par želeo da pokuša da pomogne ruskoj vladi tako što će im pružiti podatke kako bi pomogli Putinovom režimu da "stekne uvid u zdravstveno stanje pojedinaca povezanih sa američkom vladom i vojskom".

Njih dvoje su se sreli sa nekim za koga su verovali da je ruski zvaničnik, ali je u stvari bio tajni agent FBI, navodi se u optužnici. U hotelu u Baltimoru 17. avgusta, Gabrijelijan je rekla tajnom agentu da je "Bila motivisana patriotizmom prema Rusiji da pruži bilo koju pomoć Rusiji, čak i ako je to značilo da bude otpuštena ili da ide u zatvor", navodi se u optužnici. Na sastanku je dobrovoljno uključila svog muža u ovaj plan, rekavši da ima informacije o prethodnoj vojnoj obuci koju su Sjedinjene Države pružile Ukrajini.

Na drugom sastanku kasnije tog dana, Henri je rekao tajnom agentu da je i on privržen Rusiji i tvrdio je da je čak razmišljao da se dobrovoljno prijavi u rusku vojsku. "Način na koji sada gledam na ono što se dešava u Ukrajini jeste da Sjedinjene Države koriste Ukrajince kao zastupnicu za sopstvenu mržnju prema Rusiji", navodno je rekao agentu.

Agent ih je zauzvrat pozvao da pročitaju knjigu pod nazivom "Unutar akvarijuma: Stvaranje vrhunskog sovjetskog špijuna", rekavši im da će im to pomoći da shvate šta nameravaju da urade. "To je mentalitet žrtvovanja svega... i lojalnosti u vama od prvog dana.To nije nešto od čega ste otišli", rekao im je on.

Očigledno je Henri imao rezerve u vezi sa pružanjem zdravstvenih podataka, rekavši da bi to prekršilo Zakon o prenosivosti i odgovornosti zdravstvenog osiguranja (HIPAA), kaže se u optužnici, ali njegova supruga nije oklevala. Na sledećem sastanku 24. avgusta, rekla je tajnom agentu da je njen muž "kukavica" da se brine zbog kršenja HIPAA, ali je ona kršila zakon "sve vreme" i da će se "pobrinuti da Rusiji omoguće pristup za medicinsku dokumentaciju pacijenata Fort Braga". Ona je do kraja meseca tajnom agentu FBI, misleći da je ruski špijun, predala podatke o sadašnjim i bivšim vojnim funkcionerima i njihovim supružnicima, prenosi Rojters.