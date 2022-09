Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da je svaka upotreba nuklearnog oružja neprihvatljiva.

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je izjavio da je svaka moguća upotreba nuklearnog oružja neprihvatljiva, prenosi britanski "Rojters". Rekao je takođe da bi Rusija trpela ozbiljne posledice ukoliko bi iskoristila nuklearno oružje u Ukrajini.

"Svaka upotreba nuklearnog oružja je apsolutno neprihvatljiva, ona će potpuno promijeniti prirodu sukoba, a Rusija mora da zna da se u nuklearnom ratu ne može pobijediti i da se on nikada ne smije voditi. Kada iznova i iznova vidimo tu vrstu nuklearne retorike od Rusije, od predsednika Rusije Vladimira Putina, to je nešto što moramo da shvatimo ozbiljno i zato prenosimo jasnu poruku da će to imati teške posljedice po Rusiju", izjavio je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg.