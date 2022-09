Nakon proglašenja djelimične mobilizacije, Rusi kupuju karte u jednom smjeru.

Izvor: Profimedia

Nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio djelimičnu mobilizaciju, letovi u jednom smjeru iz Rusije brzo su se rasprodali u srijedu.

Putinovo saopštenje izazvalo je strah među muškarcima da neće biti dozvoljeno da napuste Rusiju. Ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da će poziv biti ograničen na one sa profesionalnim vojnim iskustvom i da studenti i oni koji su služili samo kao vojni obveznici neće biti pozivani.

Direktni letovi iz Moskve za Istanbul u Turskoj i Jerevan u Jermeniji, obje destinacije koje Rusima omogućavaju ulazak bez vize, rasprodate su u srijedu, prema podacima.

Neke rute sa presijedanjima, uključujući one od Moskve do Tbilisija, takođe su bile nedostupne, dok su najjeftiniji letovi od prestonice do Dubaija koštali više od 300.000 rubalja (5.000 dolara) - oko pet puta više od prosječne mjesečne zarade u Rusiji.