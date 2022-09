Pojavio se snimak na kome se čuje da bi sin portparola Kremlja Dmitrija Peskova odbio poziv da se priključi ratu u Ukrajini.

Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu najavio djelimičnu mobilizaciju zbog rata u Ukrajini, Dmitrij Nizovcev, koji vodi Jutjub kanal koji su osnovale pristalice Putinovog protivnika Alekseja Navaljnog, nazvao je Nikolaja Peskova (32), sina Putinovog portparola, i pretvarao se da je vojni zvaničnik koji je želio da ga regrutuje u vojsku.

Nizovcev je rekao Nikolaju Peskovu da mu je upućen poziv da se sjutra ujutru javi u kancelariju za mobilizaciju. "Morate da razumijete, ako znate da sam ja gospodin Peskov, koliko je pogrešno da idem tamo. Ukratko, riješiću to na drugom nivou", rekao je Nikolaj Peskov Bizovcevu, koji se predstavio kao vojni komesar.

U razgovoru sa voditeljem, Nikolaj Peskov je rekao da neće doći u kancelariju za mobilizaciju i odbio je da da saglasnost da bude registrovan kao dobrovoljac. "Moram da shvatim o čemu se radi i koja su moja prava. To da me sjutra odvedu - vjerujte mi - to ne treba ni meni ni vama. Nemam problem da branim domovinu, ali moram da razumijem zašto moram da se pojavim tamo tako brzo. Govorim o određenim političkim nijansama", rekao je Nikolaj Peskov.

Sin Putinovog portparola rekao je da ne želi da bude naveden kao dobrovoljac u zvaničnim dokumentima: "Uradiću šta mi kažu. Ako Vladimir Vladimirovič kaže da moram da idem tamo, ja ću ići. Ja nisam običan vojnik", rekao je on.

