Rita Isbel, sestra Erola Lindsija koji je bio jedna od 17 žrtava Džefrija Damera o čijim gnusnim zločinima se trenutno emituje serija na Netfliksu, opisala je kako je bilo gledati tu seriju i ponovo proživljavati tu traumu i bol.

Rita Isbel je sestra Erola Lindsija, jedne od 17 žrtava Džefrija Damera koji je počinio stravične zločine u Milvokiju i Ohaju nakon kojih je 1992. godine osuđen na 15 kazni doživotnog zatvora. Netfliks platforma trenutno emituje seriju o Džefrijevim ubistvima, a njena izjava na njegovom izricanju presude je rekreirana u seriji "Čudovište: Priča o Džefriju Dameru".

"Moj plan je bio da se popnem gore i kažem kako se osećala moja majka i šta joj je to uradilo. Kada sam se popela do govornice, sve se promenilo. Potpuno nova priča. Videla sam zlo u njemu, bila sam lice u lice sa čistim zlom", započela je svoju potresnu ispovest Rita.

Opisala je kako je izgledalo da stoji za govornicom i govori, i da istovremeno gleda ubicu svog brata. Rita je navela da se nije plašila i da je rekla sve što je planirala.

"Nisam se uplašila. To nisam ja. Verujem da je i on to osetio. Ljuta sam bila jer nije hteo da me pogleda u oči. Govorila sam i u ime drugih članova porodica žrtava. Smetalo mi je kada sam videla neke od emisija, naročito kada sam videla samu sebe. Smetalo mi je što me Netfliks nikada nije kontaktirao u vezi sa serijom koju su napravili. Nisu me ništa pitali, a osećam da je trebalo da me pitaju. Ja nisam gladna novca, a Netfliks to upravo pokušava preko ovoga. Mogla bih da razumem da deo profita daju deci žrtava. Žrtve imaju decu i unuke, da im je emisija na neki način koristila, ne bi bila tako gruba i nemarna. Tužno je što oni samo zarađuju na ovoj strašnoj tragediji, to je čista pohlepa", ističe ona.

Istakla je koja epizoda ju je najviše pogodila. Nije morala ni da je gleda celu jer je to preživela kako kaže.

"Epizoda sa mnom je bila jedina koja me je interesovala. Nisam odgledala celu. Ne moram da je gledam, preživela sam to. Znam tačno šta se događa. Taj bes me je dugo držao. Moj brat je bio otac i deda", zaključila je sestra ubijenog Erola Lindsija, jedne od 17 žrtava Džefrija Damera.