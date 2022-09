Predsjednik Rusije Vladimir Putin će navodno uskoro iskoristiti nuklearno oružje prema riječima obavještajnog i bezbjednosnog analitičara CNN-a, Roberta Bera!

Izvor: Shutterstock/Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin je pod pritiskom jer mnogi Rusi navodno prkose njegovom pozivu na djelimičnu mobilizaciju za rat u Ukrajini. Obavještajni i bezbjednosni analitičar CNN-a Robert Ber kaže da Putin neće deeskalirati svoj rat protiv Ukrajine uprkos tome što se navodno suočava sa neuspjesima.

“Mislim da su šanse da deeskalira ravne nuli. On neće moći da se odrekne tolike teritorije, neće dozvoliti da izgleda kao da gubi i da uz sve to ostane lider Rusije. On je snažan i odlučan čovjek, takvim se predstavlja u poslednjih dvadeset godina, ali je trenutno sateran u ćošak. Poput ajkule, mora da se kreće naprijed. Ne mogu da ga zamislim za pregovaračkim stolom da razgovara o odricanju od Donbasa i Luganska. Konstantno povećava vojnu silu, ne prestaje sa bombardovanjem Ukrajine, nastavlja sa zarobljavanjem ljudi i osvajanjem teritorija. Ne vidim da će se on povući i odustati”, tvrdi Ber.

Moskva i Vašington su prethodnih dana navodno komunicirali tajnim privatnim kanalima. Tema razgovora je navodno bila potencijalna upotreba nuklearnog naoružanja zbog prijetnji sa ruske strane da bi do toga moglo da dođe ukoliko bude bilo potrebe. Te kontakte je potvrdio i Dmitrij Peskov, portparol Kremlja rekavši da su “kanali dijaloga aktivni ali sporadični”.

“Pominjanje i prijetnja nuklearnog oružja su jasan signal da Putin gubi. Koristi sve načine da zastraši svog neprijatelja. Šanse da iskoristi taktičko nuklearno oružje rastu svakoga dana. Rusi sa kojima sam u kontaktu tvrde da će Putin u jednom trenutku sigurno iskoristiti nuklearno oružje. Ne znam odakle im te informacije, ne znam sa kim su tamo povezani, ali mnogi to govore. Što je veća prijetnja po njega, raste šansa da stvarno iskoristi to oružje. Zaista me ne bi iznenadilo da iskoristi nuklearno oružje uskoro protiv ukrajinske vojske”, zaključio je Robert Ber, obavještajni i bezbjednosni analitičar.