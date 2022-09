Ramzan Kadirov je rekao da u Čečeniji neće biti mobilizacije, a hrvatski analitičar otkrio je i zašto.

Putinov verni sljedbenik čečenski lider Ramzan Kadirov izjavio je u petak da u Čečeniji neće biti vojne mobilizacije. Ove izjave dolaze nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio djelimičnu mobilizaciju u Rusiji, pa se mnogi pitaju da li to znači da njegov inače lojalni sluga Kadirov polako odbija da mu se pokori.

Kadirov je svoju izjavu opravdao time da su u Ukrajini već "prevršili mobilizacionu kvotu“, a navodno je u sukobima učestvovalo 20.000 ljudi iz Čečenije. Hrvatski spoljnopolitički analitičar Branimir Vidmarović , gostujući u studiju Net.hr, rekao je da je ovo još jedna igra čečenskog lidera.

"To je Kadirovljeva igra. Čečeni ga kao narod, kulturno, nikako ne mogu da podnesu jer je on taj koji se obračunao sa Rusijom, a čečenska ideja od raspada Sovjetskog Saveza, čak davno, jeste nezavisnost. On je čovjek koji uživa veliku finansijsku i oružanu podršku Kremlja“, objasnio je Vidmarović govoreći o situaciji u Rusiji.

Narod mu ne bi oprostio

On kaže da je Čečenija plemenska struktura.

"Imaju različita plemena i klan Kadirova je samo jedno od plemena, čak nije ni najuglednije. Druga plemena koja su uglednija, koja imaju bolji položaj u društvu sada su prinuđena da slušaju Kadirova, a to nikome ne odgovara “, rekao je Vidmarović.

Dodaje da Kadirov nikada ne može biti siguran.

"Ima svog tjelohranitelja, ima svoje ubice koji se stalno voze sa njim, velike hamere. Sada se našao u nezgodnoj situaciji kada zapravo treba da se pokaže; prvo je bilo bravura i mačizma, a sada kada je đavo odnio šalu, kada bi trebalo da ide drugi put, procenio je u toj situaciji da mu sopstveni narod vjerovatno neće oprostiti i zato je počeo da se izvlači“, rekao je Branimir Vidmarović u studiju Net.hr.