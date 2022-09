Volodimir Zelenski, ukrajinski predsednik je u svom obraćanju pokušao da ubedi ruske vojnike da se predaju.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, koji se obratio ruskim građanima, izjavio je da njihov predsednik Vladimir Putin svesno šalje "građane u smrt". Pored toga rekao im je šta će se desiti vojnicima koji se predaju.

"Ruske vlasti savršeno dobro znaju da svoje građane šalju u smrt. S vama će se postupati na civilizovan način... Niko neće znati okolnosti vaše predaje", rekao je Zelenski na ruskom jeziku i pozvao ruske snage u Ukrajini da se predaju. On je to rekao nekoliko sati pošto je Rusija usvojila zakon kojim se pooštravaju kazne za dezerterstvo i odbijanje odlaska u borbu.

Kako je ranije danas saopštio Kremlj, Putin je takođe potpisao zakon koji olakšava pristup ruskom državljanstvu strancima koji se prijave na period od najmanje godinu dana u vojsci. Zelenski je rekao i da "Ukrajina neće dozvoliti da okupatori ostanu nekažnjeni“.

"Odgovaraćemo na sve napade u Zaporožju, Harkovu, Nikolajevu, Nikopolju, Donbasu i svim drugim ukrajinskim gradovima i regionima. Definitivno ćemo osloboditi našu zemlju – od Hersona do Luganska, od Krima do Donjecka. Svaki ubica i dželat biće izveden pred lice pravde za sve što su uradili Ukrajincima“, rekao je on.