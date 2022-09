Čuveni kanadski psiholog i analitičar, autor nekoliko bestselara, čije objave na društvenim mrežama prate milioni ljudi, iznio je niz pesimističnih stavova o bliskoj budućnosti svijeta.

Izvor: YouTube/SkyNews/Printscreen

Jedan od najpoznatijih i najkontroverznijih svjetskih psihologa i analitičara Džordan Piterson imao je još jedan šokantan televizijski nastup. Čovjek čije objave na društvenim mrežama prate milioni ljudi širom svijeta, u razgovoru sa Pirsom Morganom, izrekao je niz stavova koji si su šokirali gledaoce i na kraju najavio veliku katastrofu koja bi, po njemu, mogla da zahvati cijeli svijet ove zime. Na samom početku razgovora, Piterson je rekao da zapadni mediji jako greše poredeći Putina sa Hitlerom i Staljinom, te da se naznake ovih negativnih istorijskih ličnosti mogu naći u svakome od nas.

"Putin je čovjek kao i svi drugi. Ljudi misle da je on poput Hitlera ili Staljina, što je glupost. Ne vidim nijedan dokaz za to. Hitler i Staljin su jedinstveni tipovi ličnosti. Takođe, postoje Hitleri i Staljini pomalo u svakom od nas. I to više nego što mislimo. Kako mislite da se nacizam tako raširio? Najmudriji anlitičari totalitarnih sistema, poput Solženjicina, kao i mnogi mlađi komentatori, tvrde da ne možete da imate totalitarnu državu ako svi ne lažu o svemu sve vrijeme. Naravno, imate lidere koji lažu sve vrijeme i kažnjavaju druge ukoliko i oni ne lažu, ali totalitarni sistem se kopira na svim nivoima društva. U pravoj totalitarnoj državi muževi lažu svoje žene, a roditelji lažu svoju djecu. Totalitarna država je zapravo klupko sazdano od laži. A ljudi se, naravno, slažu sa tim. Isto se dešava sa kulturom otkazivanja koja zahtjeva od ljudi da lažu ili će snositi konskvence ako to ne rade", objasnio je Piterson, te zatim kazao da je naivno vjerovati da će Rusija izgubiti rat u Ukrajini.

Izvor: YouTube/SkyNews/Printscreen

Mi ne možemo da pobijedimo

"Kako će se završiti rat u Ukrajini saznaćemo ove zime. Znam šta bih ja uradio da sam na Putinovom mjestu? Sačekao bih prve pozive i zaustavio sve. On je već upozorio Zapad da će zatvoriti gasovod kad je govorio o tehničkim problemima. Ako bude neopohodno, upotrebiće i taktičko nuklearno oružje. Ali, ne mislim da će započeti Treći svjetski rat. Ne znam i ne mogu da govorim o tome da li će se Ukrajinci predati ili pristati na neki mirovni sporazum, ali je naivno vjerovati da će Rusija izgubiti rat. Na bilo koji način. Ne razumem ni našu priču o tome kako ćemo pobijediti u ovom ratu. Na koji način ćemo pobijediti? Šta ćemo tačno dobiti i u čemu ćemo pobijediti? Pobjeda bi bila da se Rusi povuku iz Ukrajine. Kakva je to pobjeda? Da se Rusi povuku iz ukrajinskih ruševina? Da, to bi stvarno bila neviđena pobjeda. Mislim da bi Putin mogao to da uradi, jer bi kazao Rusima: `Postigli smo svoje ciljeve, razorili smo Ukrajinu i izvukli je iz ruku Zapada. To nije sjajno. Nije ono čemu smo se nadali, ali je bolje od alternative`. Mislim da bi ruski narod prihvatio ovu priču."

Zima će biti zastrašujuća

On je kazao da zapadne zemlje ne mogu da pobjede Putina jer zavise od ruskih energenata i da mu djeluje zastrašujuća činjenica šta bi sve moglo da se desi na zimu ukoliko se sukob nastavi na način na koji se sad odvija.

Izvor: Profimedia

"Mi ne možemo da pobijedimo Putina bilo gdje, jer ne možeš da pobjediš nekoga kome ne možeš da kažeš `ne`. Tačka. Mi ne možemo da kažemo `ne` Putinu jer smo prodali dušu za naftu i gas. I evo nas sad, suočavamo se sa hladnom zimom, zahvaljujući vlastitoj gluposti i moralnim pretpostavkama. Pričamo kako spašavamo planetu. Vidjećemo. Meni se ne čini da je tako. Ovo o čemu pričamo je pitanje katastrofe. Sučavamo se sa prirodnom katastrofom globalnih razmjera. Usput, to nije nešto u šta ja vjerujem. Da je tako, mi bismo potegli neke mjere koje bi smanjile taj problem, umjesto što ga pogoršavamo. Sve mere koje uvodimo pogoršavaju situaciju. Kako to može biti prihvatljivo? Kad pogledam cijelu situaciju, pomislim: `Oh, to je ono što je Džordž Orvel rekao za socijaliste iz srednje klase prije 50 godina – ne volite vi planetu, nego mrzite čovječanstvo`. I evo nas, dječaci i djevojčice, vidjećemo šta će biti na zimu. Meni djeluje zastrašujuće. Specijalno ovdje gdje cijene energenata izmiču kontroli i to će naškoditi mnogim siromašnim ljudima. Isto će biti širom svijeta. Svjetska banka je već procijenila da se 350 miliona ljudi nalazi u, kako rekoše, `nesigurnosti u vezi hrane`. Tristapedeset miliona! To je tri puta više nego što su komunisti uspjeli da ubiju. Možda ćemo mi to uspjeti ove zime. Ali, znate već, planeta je prenaseljena, a to su ipak samo siromašni ljudi", ironično je zaključio Piterson.