Nakon uvođenja djelimične mobilizacije, na društvenim mrežama pojavljuju se snimci mobilisanih muškaraca širom Rusije kako napuštaju rodna mjesta i domove.

Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao dekret o djelimičnoj mobilizaciji, Rusi su masovno počeli da napuštaju zemlju. Direktni letovi iz Moskve za Istanbul u Turskoj i Jerevan u Jermeniji, obije destinacije koje Rusima omogućavaju ulazak bez vize, rasprodate su u srijedu, prema podacima avio-kompanija. Isto je i sa nekim rutama sa presijedanjima, uključujući one od Moskve do Tbilisija, koje su takođe bile nedostupne, dok letovi od prijestonice do Dubaija koštaju od pet do deset hiljada eura, javljaju na društvenim mrežama ogorčeni Rusi.