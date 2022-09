Ruski predsjednik Vladimr Putin održao je u srijedu govor u kom je govorio o suverenitetu Rusije.

Izvor: Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je u srijedu govor na obilježavanju 1160. godišnjice ruske državnosti. On je rekao da bi za Rusiju bilo opasno da oslabi svoj suverenitet, dodajući da "neće ponoviti tu grešku". "U ovih 1160 godina naučili smo da je opasno da Rusija, makar i na trenutak, oslabi svoj suverenitet. U tim periodima je i samo postojanje Rusije bilo ugroženo. Nikada nećemo ponoviti tu grešku", rekao je Putin.

"Nećemo popustiti pred ucjenama i zastrašivanjem i nikada nećemo ugroziti naš suverenitet. Mi ćemo ga jačati i razvijati našu zemlju. Suverenitet je garancija slobode svakog čovjeka, baš kao i naše tradicije. Ljudi se ne mogu osjećati slobodnim, istinski slobodnim, ako majka Rusija nije slobodna. Poštovanje porodice, ljubav prema djeci - to je čvrsta osnova naših vrijednosti. To je saosećanje i želja da tražimo dobro, ne samo za sebe već i za cijelu Rusiju. To je i jedinstvo ljudi sa kojima se suočava prijetnja našim prijateljima i otadžbini", rekao je ruski predsjednik.

Putin se na kraju govora osvrnuo na rat u Ukrajini, koji Kremlj naziva "specijalnom vojnom operacijom". "Tokom specijalne vojne operacije, naši heroji, vojnici i oficiri, naši dobrovoljci, svi oni pokazuju najviše ljudske vrijednosti. Oni se časno bore kao braća za narod Donbasa. Biti patriota je sama priroda Rusije", zaključio je on.

Podsjetimo, Vladimir Putin je ranije u srijedu najavio djelimičnu mobilizaciju ruskih rezervista.