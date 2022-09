Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se putem video linka u okviru zasijedanja Generalne skupštine UN u Njujorku.

Izvor: RTS/Screenshot

Tokom svog govora Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za ratne zločine, i tražio je kaznu za njih zbog pokušaja da "ukrade" njihovu teritoriju, odnosno zbog smrti velikog broja ljudi. Takođe, Zelenski je u pet tačaka istakao mirovnu formulu za razrješenje aktuelne situacije u Ukrajini.

"Počinjen je zločin protiv Ukrajine, protiv našeg naroda i vrijednosti koje čine Ujedinjene nacije. Zahtijevamo kaznu za katastrofalne turbulencije koje je Rusija izazvala svojim ilegalnim napadima. Govorim u ime države koja je primorana da se brani, ali ima formulu za mir. Predstaviću vam formulu koja može da donese mir. To je formula kojom se kažnjavaju zločini i ponovo uspostavlja teritorijalni integritet. Ukrajina želi mir, Evropa želi mir, svijet želi mir, a vidjeli smo ko želi rat. Postoji samo jedan entitet koji može da prekine moj govor i kaže da je zadovoljan ovim ratom, njegovim ratom, ali mi nećemo to dozovoliti tom entitetu iako je to najveća država na svijetu. Mi ostvarujemo napredak u ovom ratu i vidimo kako će izgledati rezultat tog rata. Mi nismo izazvali ovaj rat, održali smo 88 rundi pregovora kako bi se ovaj rat spriječio sve do 24. februara. Mi nemamo izbora već samo da se branimo, i potisnuli smo agresore. Rusija mora da plati", rekao je Volodimir Zelenski obraćajući se na 77. zasijedanju Generalne skupštine UN.