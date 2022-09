Izjava Vladimira Putina da će Rusiju braniti svim raspoloživim sredstvima trebalo bi da zabrine svjetske lidere, tvrdi više međunarodnih eksperata.

Izvor: Profimedia

Tokom svog obraćanja u srijedu, predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin najavio je djelimičnu mobilizaciju rezervista i pripajanje djelova Ukrajine koje kontrolišu ruske snage, kao i da je Rusija zaista spremna da upotrijebi nuklearno oružje u slučaju da Ukrajinska vojska nastavlja da napada ruske vojnike i položaje. Viši istraživač u programu za oružje za masovno uništenje i drugo strateško oružje na Institutu Ujedinjenih nacija za istraživanje razoružanja Andrej Baklickij rekao je za Gardijan da "Putinova tvrdnja da će braniti teritorijalni integritet Rusije svim raspoloživim sredstvima prevazilazi uobičajenu rusku nuklearnu doktrina". Prema istom, Rusija će posegnuti za nuklearnim oružjem u konvencionalnom ratu i prva će ga upotrijebiti samo ako je njegovo postojanje dovedeno u pitanje.

Ukrajina je rekla da će nastaviti da pokušava da oslobodi djelove svoje teritorije koje trenutno kontroliše Rusija, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u srijedu da većina zemalja neće priznati referendume koje Rusija organizuje u djelovima regiona Donjecka, Luganska, Hersona i Zaporožja. Zelenski je dodao da ne vjeruje da će Putin upotrijebiti nuklearno oružje i da će Ukrajina nastaviti da sprovodi svoje planove. "Siguran sam da ćemo osloboditi našu teritoriju", rekao je Zelenski i dodao da "ne može da čita Putinu misli".

Baklickij je rekao da je Putin upotrijebio frazu "teritorijalni integritet" na nezgodan način. Kako kaže, Rusija planira da pripoji četiri ukrajinska regiona. "Šta bi značilo da Ukrajina vrati teritoriju koju Rusija smatra svojom, a Putin ne odgovori nuklearnim oružjem. S obzirom na to da je Putin i samo Putin taj koji odlučuje da li će Rusija upotrijebiti nuklearno oružje, njegova izjava će morati da se shvati ozbiljno", kaže on.

Ruski politički ekspert Mark Galeoti rekao je da su Putinove nuklearne prijetnje bez presedana i postavio pitanje da li je ruski predsjednik zaista spreman da započne de fakto nuklearni rat. "Bilo bi neiskreno reći da svako ko kaže da ne blefira zapravo blefira, ali Putinova prijetnja je sumnjiva s obzirom da se ukrajinska vojska kreće i djeluje na teritoriji koja pripada Ukrajini", rekao je Galeoti. On smatra da je moguće da je Putin prijetio nuklearnim oružjem kako bi natjerao Zapad i Ukrajinu da priznaju teritorijalni napredak koji je Rusija napravila u ratu sa Ukrajinom.

Novinar Gardijana Pjotr Zauer piše da Putin od početka rata sa Ukrajinom krije od ruske javnosti istinu o tamošnjim događajima. Kremlj želi da ne govori previše o ratu na ulicama Moskve i drugih velikih gradova. Istraživanja javnog mnjenja su pokazala da je kampanja Kremlja uspjela. Putinov govor u srijedu mogao bi da naruši imidž koji Putin i Kremlj grade svih ovih mjeseci. Najavljena mobilizacija, prva te vrste od Drugog svjetskog rata, pogodiće porodice 300.000 uglavnom mladih Rusa, a Kremlj će tada morati da se potrudi da ubijedi rusku javnost da Rusija ostvaruje pobjede u Ukrajini. Zatvoreni opozicioni političar Aleksej Navaljni rekao je u srijedu da će antiratni protesti biti organizovani širom Rusije, ali Zauer piše da se ne očekuje da će ulice preplaviti demonstranti jer je većina opozicionih političara i Putinovih protivnika ili u zatvoru ili u egzilu.

Andrej Kolešnjikov iz Moskovskog centra Karnegi rekao je da će rusko društvo ćutke prihvatiti Putinovu odluku o mobilizaciji i da će pokušati da izbegne odlazak u vojsku kako najbolje zna. On kaže da u srijedu nije bilo slobodnog mjesta na letovima iz Moskve za Istanbul u Turskoj, Jerevan u Jermeniji, Taškent u Uzbekistanu i Baku u Azerbejdžanu. Najjeftinija karta od Moskve do Dubaija mogla se kupiti za približno 350.000 rubalja (5.800 evra). Malo je bilo onih koji su to mogli da plate. Osim toga, četiri od pet zemalja Evropske unije koje se graniče sa Rusijom odlučile su ove nedjelje da Rusi neće moći da dolaze samo sa turističkim vizama.

Strani mediji pišu da su Rusi pretraživali internet tražeći odgovore na pitanja "kako slomiti ruku“ i "kako izbeći regrutaciju". Zauer navodi da će mnogi pribjeći mitu i korupciji kako bi izbjegli odlazak na ratište u Ukrajinu. Putinova najava je i loša vijest za ruske vojnike koji se trenutno bore u Ukrajini jer su im ugovori produženi i sada će trajati do "kraja djelimične mobilizacije". Kolešnjikov smatra da "sve očajnijem Putinu ponestaje rešenja". Ruski lider, tvrdi Kolešnjikov, pokušava da izbjegne potpuni kolaps ruske vojske, koji bi uzdrmao njegov režim do srži. "Ovo je emotivna i spontana odluka osobe koja je satjerana u ćošak", dodao je Kolesnikov.