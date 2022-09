Ukrajinski predsjednik smatra da Vladimir Putin neće iskoristiti svoj nuklearni arsenal jer mu "svijet neće dozvoliti".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da ne vjeruje da će svijet dozvoliti ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da upotrijebi nuklearno oružje. Odgovarajući na jutrošnje Putinovo obraćanje, Zelenski je rekao da se ne plaši Putinovih prijetnji i dodao da poziva Rusiju da pokuša da zauzme više teritorije.

"Ne vjerujem da će Putin upotrijebiti to oružje. Mislim da mu svijet neće dozvoliti da koristi to oružje“, rekao je on za njemački list Bild.

Zelenski je dodao da saopštenje ruskog predsjednika pokazuje da on želi da utopi Ukrajinu u krvi, uključujući i krv svojih vojnika.