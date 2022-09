Moskva nastavlja svoju specijalnu operaciju u Ukrajini, ponovio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

Izvor: Profimedia

Prema riječima predsjednika Rusije Vladimira Putina, ruska vojna oprema je i te kako efikasna protiv zapadnog oružja u Ukrajini. Otkrio je koje oružje "najbolje funkcioniše".

“Naše oružje pokazuje izuzetnu efikasnost, a prije svega se to odnosi na avijaciju, projektile dugog dometa i visoke preciznosti, kao i na artiljeriju i oklopna vozila”, rekao je ruski predsjednik danas.

Dodao je i da to oružje pomaže ruskoj vojsci da uništi neprijateljsku vojnu infrastrukturu, komandne punktove i neprijateljsku opremu, kao i se pogode formacije nacionalističkih ukrajinskih položaja, s minimalnim gubicima na strani ruske vojske. Predsjednik Rusije Vladimir Putin osudio je danas “napore Sjedinjenih Američkih Država da očuvaju svoju globalnu dominaciju”, rekavši da su osuđeni na propast.

On je prilikom primanja akreditivnih pisama od stranih ambasadora u Moskvi, rekao da se “objektivni razvoj ka multipolarnom svijetu suočava sa otporom onih koji pokušavaju da očuvaju svoju hegemoniju u globalnim poslovima i kontrolišu sve - Latinsku Ameriku, Evropu, Aziju i Afriku”. Putin je dodao da “hegemon uspijeva u tome dosta dugo, ali ne može da traje vječno... bez obzira na dešavanja u Ukrajini”. Sankcije Rusiji opisao je kao dio napora Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika da ojačaju svoje pozicije. Međutim, naveo je da su one zapravo loše uticale na njih same i na siromašne zemlje.