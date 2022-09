Turski predsjednik, Redžep Tajip Erdogan, pozvao je Moskvu da Ukrajini vrati sve teritoije na koje je izvršila invaziju.

Izvor: Profimedia/YouTube/screenshot/NBC News

Redžep Tajip Erdogan ukazao je na to da bi Ukrajini trebalo vratiti svu zemlju na koju je Rusija izvršila invaziju, uključujući i Krim koji su snage Rusije pripojile 2014. godine. On je to rekao u intervjuu američkom mediju PBS koji je objavio cijelokupni transkript njihovog intervjua sa turskim predsjednikom. "Ako će se uspostaviti mir u Ukrajini, naravno, vraćanje zemlje koja je napadnuta će postati zaista važno. To je ono što se očekuje. Ovo je ono što se traži. Putin je preduzeo određene korake. Preduzeli smo određene korake. Teritorije koje su napadnute biće vraćene Ukrajini", rekao je on.

Kaže kako s "prijateljem Putinom" od 2014. godine razgovara o Krimu. "Od 2014. godine razgovaramo sa mojim dragim prijateljem Putinom o tome i to smo tražili od njega. Zamolili smo ga da vrati Krim njegovim zakonitim vlasnicima… nažalost nijedan korak nije učinjen", rekao je Erdogan u intervjuu. Na pitanje o tome šta misli ko ima prednost u ratu u Ukrajini, Erdogan je odbio da da odgovor.i "Kao lider, nisam voljan da ovo razmatram. Sve što želimo da uradimo i što želimo da vidimo je da okončamo ovu bitku mirom, bilo da se radi o Putinu, bilo Zelenskom, ja sam to uvijek tražio i preporučivao. Ovo je sukob u kojem imamo mnogo žrtava. Ljudi umiru, a na kraju dana niko neće pobijediti", kaže on.

Takođe je rekao da je o vođenju rata razgovarao direktno sa Putinom. "U Uzbekistanu sam se sastao sa predsjednikom Putinom i imali smo veoma opsežne razgovore sa njim. I zapravo mi pokazuje da je voljan da ovo okonča što je prije moguće. To je bio moj utisak, jer je način na koji se stvari trenutno odvijaju prilično problematičan. Po dogovoru između strana biće razmenjeno 200 talaca. Mislim da će biti napravljen značajan korak naprijed", izjavio je Erdogan.

Tokom intervjua on je rekao da se "nijedna invazija ne može opravdati" i ostao diplomatski uzdržan kada su ga upitali da li je Putin napravio pogrešnu procijenu sprovođenjem invazije. "Nijedan lider poslije toga ne bi rekao da je to greška. Niko neće reći, da, pogriješio sam. Ista stvar se može primijeniti i na Ukrajinu. Zelenski, da li mislite da kada je krenuo u protivofanzivu, da li osjeća da je napravio grešku? Vođe, kada krenu putem, veoma će teško da se vrate nazad. Liderima je veoma teško da se vrate nazad", zaključio je on.