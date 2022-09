Pol Vajbru, poznatiji kao Visoki Pol, bio je najodaniji pratilac pokojne kraljice Elizabete. Služio joj je 44 godine i "čistio" sve neprijatne situacije koje su je tokom tih godina zadesile. Svi su ga voljeli.

Izvor: YouTube/Olimpics/Printscreen

Pol Vajbru bio je najodaniji saradnik kraljice Elizabete. Bio je uz nju u najtežim trenucima njene vladavine i prošao sa njom kroz sve krize služeći joj odano 44 godine. Zbog posvećenosti poslu nikad se nije ženio, a njegovi prijatelji često su govorili da je "u braku sa svojim poslom". Zbog svoje izuzetne visine, kraljica ga je prozvala "visoki Pol". Bio je uz nju i na njenom ispraćaju, zauzimajući veoma bitno mjesto u povorci kraj kraljičinog kovčega.

Izvor: YouTube/DailyMail/Printscreen

U toj povorci se isticao ne samo visinom, već i ponosnim stavom, kao čovjek koji je godinama bio kraljičin najodaniji, najposvećeniji sluga s najdužim radnim stažom. Proćelav i okićen ordenjem, Pol Vajbru, koji je bio uz kraljicu Elizabetu Drugu tokom njenih poslednjih dana života. S rukama uz tijelo, nije gledao ni lijevo ni desno, već je bio usresređen na ono ispred sebe dok je koračao ispred kočije koja je prevozila posmrtne ostatke njegove omiljene šefice. Bio je jedan od tri muška člana kućnog osoblja Njenog Veličanstva koji su pozvani da se pridruže povorci, ali svoje mjesto nije zaslužio samo dugogodišnjim stažom, već i jedinstvenom ulogom koju je imao u kraljičinom životu.

Bio je uvijek najviši među svima

Upućeni kažu da je kraljica je mogla da se snađe bez ikoga, osim čovjeka kojeg je od milja zvala "Tall Paul", odnosno Visoki Pol. S njegovih 193 centimetra visine bilo ga je, naravno, teško ignorisati. Ali njegova visina nije ono što ga je učinilo tako nezamenjivim. On je prošao kroz sve krize, porodične oluje i sitne prepirke među kraljevskim osobljem, ali se nikada nije miješao u njih. Kako navodi Daily Mail, "Visoki Pol" je prijatelj sa svima u kraljevskoj porodici, kojoj služi od svoje 19. godine i nema nijednog neprijatelja.

Izvor: YouTube/TheList/Printscreen

Pol je takođe bio taj koji je kraljici znao da donese telefon tokom teških poziva koje je imala sa princom Harijem, koji su pristizali iz Kalifornije. Pol je takođe bio taj koji joj je, nakon što je prestala da konzumira alkohol, omiljeno piće, džin, zamijenio sokom od jabuke.

Sin rukovodioca banke bio je uz kraljicu 44 godine, a kao što je ona obarala rekorde kao najdugovečnija vladarka, tako ih je obarao i Pol. Pre godinu dana postao je član kraljičinog osoblja s najdužim stažem u Bakingemskoj palati, pa je nagrađen Kraljevskim viktorijanskim ordenom i medaljom zbog njegove vjerne službe.

Gdje god je išla, on je bio sa njom

Pol takođe ima i ličnu sobu za koju je kraljica lično platila troškove renoviranja. Kada je 2006. godine Elizabeta II napunila 80 godina i odlučila da više vremena provodi u dvorcu Vindzor, zamolila je i svog Pola da se preseli tamo. On se odmah odrekao svog skromnog stana iznad starih konjušnica u Kensingtonskoj palati i preselio se u kuću u blizini Vindzora.

"Kraljica mu je rekla da je uredi po svom ukusu i da joj samo pošalje račun. Rekla je da želi da mu bude udobno", rekao je prijatelj za Daily Mail.

Izvor: YouTube/Olimpics/Printscreen

Upravo taj potez je bio ključan kraljevskoj službi. Bio je to jedini put kad je zastao da razmisli o godinama koje je posvetio kraljici i kraljevskoj porodici. Odluka da će ostati uz nju bila je neizbježna.

Pol, koji će sledeće godine napuniti 64 godine, cijeli svoj radni vijek posvetio je britanskoj kraljici. Za razliku od mnogih drugih slugu koje se sele među palatama, Pol je nepokolebljivo uvijek ostajao uz Elizabetu. Stigao je u kraljevsku porodicu odmah nakon Srebrnog jubileja, bio je i na Zlatnom 2002, kao i na Dijamantskom jubileju kada je kraljica drhtala na kišom okupanoj Temzi 2012, a bio je tu i prije nekoliko mjeseci, na ovogodišnjem Platinastom jubileju u čast kraljice Elizabete II.

Hladnokrvno savladao uljeza

Takođe, bio je uz nju u nekim od najmračnijih trenutaka njene vladavine, kao i tokom bračnih nesuglasica njene djece, ali i njenih najboljih životnih trenutaka. I naravno, upravo je Pol bio taj koji je snimljen kako prati kraljicu i Danijela Krejga kao Džejmsa Bonda u legendarnom videu kojim je otvorila Olimpijske igre u Londonu.

Izvor: YouTube/Olimpics/Printscreen

Odigrao je ključnu ulogu i u jednom od najozloglašenijih incidenata iz 1982. godine, kada je uljez provalio u palatu i neopaženo ušao u spavaću sobu kraljice koja je spavala.Kad se oglasio alarm, Pol je bio taj koji je hladnokrvno uveo uljeza u batlerovu sobu, natočio mu čašu viskija i tamo ga zadržao sve dok nije stigla policija. Često je bilo i smiješnih trenutaka. Jedan od takvih, odigrao se u aprilu 1986. godine, kada je kraljevska porodica sahranjivala vojvotkinju od Vindzora. Kraljica se zabrinula da li će se otvoreni grob napuniti vodom. Tada se okrenula prema Polu i još jednom pomoćniku i našalila se: "Ako ne spasimo grob, porinućemo je".

Čuvar kraljičinih tajni

Međutim, sve te godine službe zahtjevale su i određena odricanja. Tako je Visoki Pol ostao neženja, a prijatelji kažu da je bio oženjen svojim poslom. Ali zauzvrat je zato zauzeo jedno od najintrigantnijih mjesta u modernoj britanskoj istoriji. Tokom godina osoblje je dolazilo i odlazilo, ali u kraljičinoj službi je uvijek ostajao Pol. Njegov položaj i povjerenje koje mu je kraljica ukazala obezbjedili su mu još jedan nadimak – "čuvar kraljičinih tajni". I rijetki su oni koji sumnjaju da će ih ikada otkriti javnosti. Zbog toga je još fascinantniji kontrast između njega i druge služavke kraljice Elizabete i njene lične asistentkinje Anđele Keli. Dok je Keli otvorena i hvali se svojom bliskošću s kraljicom, Pol je diskretan i skroman. Malo je vjerovatno da će prihvatiti ugovor za tri knjige kao što je to učinila Keli. Ona je dvije već objavila, ali treća tek slijedi. I dok je Anđela čeznula da dobije neku višu titulu, prema riječima prijatelja, Pol nije tražio nikakvo unapređenje.

Izvor: YouTube/UnsolvedNetwork/Printscreen

Znao je da je mogao da uđe u bilo koji posao u privatnom sektoru i zaradi daleko više nego što zarađuje radeći za kraljevsku porodicu, ali to mu nije bilo ni na kraj pameti. Osjećao je da mu je mjesto uz kraljicu sve dok god ga ona želi, a činjenica je da ga je ona uvijek željela uz sebe. Beskrajno mu je vjerovala i on je znao sve, ali nikad nije htio ništa da oda. Kad je kraljica došla na ideju da obilježja princa Filipa postavi na vidljivo mjesto kao posvetu svom pokojnom suprugu, Pol je bio taj koji je pronašao idealno mjesto za to – predsoblje pokraj jedne od glavnih privatnih soba za primanja, u kući Sandringem.

Bila je najsrećnija sa njim

U mirnom primorskom gradu koji je posećivala princeza Margaret, jako su ponosni na lokalnog dječaka koji je postao kraljičina desna ruka. Polova majka Džen umrla je prije godinu dana u 88. godini, dok je njegov otac Derek, koji je važan za istoriju lokalne baptističke crkve, cijenjeni starješina zajednice. Neki su simbolično zaključili da je tokom kraljičinog dugog života u kom se susretala i družila sa brojnim moćnim i uticajnim ljudima, od kojih su svi bili rođeni u imućnim porodicama i završili skupe škole, Elizabeta je bila najopuštenija i najsrećnija sa skromnim sinom upravnika banke iz Eseksa.