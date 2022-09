Kralj Čarls je imao još jednu ljubavnicu dok je bio u braku sa princezom Dajanom. Javnost je znala koliko je voleo Kamilu, sadašnju kraljicu suprugu, ali je postojala i izvesna Kanga Trajon.

Izvor: Profimedia

Privatni život kralja Čarlsa nakon smrti kraljice Elizabete u žiži je javnosti, o braku sa Dajanom i Kamilom zna se gotovo sve, ali je u njegovom životu postajala još jedna žena, o kojoj se malo zna - Kanga Trajon. Kanga je bila još jedna Čarlsova ljubavnica i svojevremeno centralna figura u njegovom životu.

Australijanka Kanga, Australijanke bujne kose, širokog osmeha, bila je podjednako važna u životu princa Čarlsa, koliko i Kamila. Priča o njih dvoje nikada nije u potpunosti ispričana, a jedino što se sa sigurnošću zna jeste da je lepoj plavuši srce bilo slomljeno, a um pomućen nakon kraha ove romanse.

Dokumentarac na britanskom Kanalu 4 iz 2008. prvi put je dao javnosti bliži uvid u ovu ljubavnu priču, i to u okviru priče o neobičnim ludorijama koje su prethodile braku tadašnjeg prestolonaslednika sa Dajanom. Tokom 70-ih godina prošlog veka visoko društvo bilo je svedok toga da je Čarls u jednom trenutku imao aferu sa Kamilom, potom sa lejdi Trajon, a nakon toga ponovo sa Kamilom. Kuriozitet je bio da su obe bile udate za njegove bliske prijatelje. Obe su rodile sinove čiji je on postao kum. Obe su svojim sinovima dale ime Čarls (u Kamilinom slučaju Čarls je drugo ime njenog sina). I na koncu svega, obe su mrzele jedna drugu sa snagom koja se graničila sa patološkom, piše "Daily Mail".

Za aferu sa Kangom se saznalo tek 1992. godine, u knjizi Endrjua Mortona "Diana: Her True Story". Kanga je zapravo bio nadimak ove dame, a rođena je kao Dejl Harper 1947. u dobrostojećoj australijskoj porodici srednje klase. Udala se za kolegu sa Itona, bankara i barona - lorda Tajrona. Uživala je krećući se među aristokratijom, a preko svog supruga upoznala je i samog Čarlsa.

Tadašnjeg prestolonaslednika navodno su vrlo brzo osvojile njena lepota i neformalno ophođenje, ali ju je i cela kraljevska porodica obožavala. Ona i lord Trajon često su bili gosti Balmorala, gde je Kanga s vremena na vreme jahala sa kraljicom. Trajon je uzvraćao gostoprimstvo, pa je Čarlsa rado pozivao u svoju ribarsku kućicu na Islandu. Nije mnogo prošlo dok se Čarls nije zaljubio u ženu svog prijatelja.

Kanga je ubrzo shvatila da titula prinčeve ljubavnice ima veliki značaj u tadašnjim visokim krugovima Velike Britanije - bio je to vrlo specifičan status. Bila je oduševljena Čarlsom, ali ju je jednako oduševljalo poštovanje koje je najednom dobila od aristokratije.

Kanga je bila mašina za novac - kupovala je i preuređivala nekretine, a potom ih prodavala, te je na kraju pokrenula i sopstvenu modnu liniju koja je planula brzinom svetlosti, iako je obilovala lošim kvalitetom i osrednjim dizajnom. No, ona je primenila marketinški trik koji je garantovao uspeh - svom brendu dala je ime Kanga, a svi su znali da je to nadimak koji joj je nadenuo upravo Čarls. Inače, sadašnji kralj ju je jednom prilikom okarakterisao kao "jedinu ženu koja ga je ikada razumela". Znalo se da joj piše pisma, i da je posetio njene roditelje u Melburnu.

Razlika između lejdi Trajon i Kamile Parker bila je sledeća: Kamila je od rođenja bila deo visokog društva u Velikoj Britaniji, pa i njena prabaka imala je aferu sa drugim princem od Velsa, i dobro je znala pravila igre u ovoj atmosferi, dok je Kanga poticala iz drugačijeg sveta - to što nije mogla glasno da kaže da ju je Čarls jednom voleo, iako je to bila javna tajna, i to što se on vraćao u Kamilin krevet, ju je potpuno dotuklo.

U godinama koje su došle njoj je počelo da smeta to što je u braku bez ljubavi, iako je njen suprug Entoni bio dobar i posvećen otac njihovoj deci, a uporedo sa tim njeno zdravlje se rapidno pogoršavalo. Došlo je do recidiva bolesti spina bifida, s kojom se već izborila u detinjstvu, ali joj je dijagnostikovan i rak materice. Nakon mučnih tretmana lečenja kancera Kanga se 1996. prijavila u jednu rehabilitacionu kliniku, kako bi se oslobodila zavisnosti od lekova protiv bolova.

Sve što se dalje događalo ostalo je u domenu spekulacija do dana današnjeg. Dok se nalazila u pomenutoj klinici na lečenju, Kanga je pala sa prozora i slomila kičmu. Tokom oporavka, tvrdila je da je gurnuta, ali su svi ostali verovali da je sama skočila usled narušenog mentalnog zdravlja. U dokumentarcu je Kangina prijateljica Sara Majls istakla da je ona uporno i strastveno insistirala da je gurnuta, a takođe je otkrila da ju je začudio odgovor porodice na nesreću. Naime, lord Trajon pozvao je Saru na ručak sa nekoliko drugih ljudi, a sve kako bi je uverila da je Kanga pala i da nije gurnuta.

Samo nekoliko nedelja posle pada lord Trajon saopštio je Kangi da želi razvod, nakon čega je sebi rezervisala apartman u hotelu Ric, gde je zapravo i živela pred smrt. Zavisnost od lekova protiv bolova zamenila je zavisnošću od alkohola - ovo je krila prilično uspešno od svoje okoline, ali ne i potpuno. Mračne misli su je opsedale, tvrdili su njeni nekadašnji poznanici, piše Blic Žena. Kanga je neposredno pred smrt otputovala u Indiju, gde se i razbolela. Vratila se u Britaniju kako bi je hospitalizovali, ali je ubrzo dobila sepsu i preminula je - samo dva meseca pre 50. rođendana, a tri meseca posle Dajanine smrti.

Ova dama imala je čudnu vrstu slave - svi su znali ko je, ali je se niko nije sećao. Niko nije posebno tugovao za njom, osim njene dece. U poslednjim mesecima života Kanga je uništila i lepa sećanja Čarlsa na nju - odjednom je postala opsednuta njime, a zabeleženo je da ga je 1997. na jednoj polo utakmici mahnito i besno proganjala u invalidskim kolicima. Ubrzo nakon ovog tragično-komičnog incidenta Čarls je izdao saopštenje u kome je objasnio da je u kontaktu sa Kangom jednom ili dva puta godišnje, ali da nisu prijatelji kao nekada.

Za većinu ljudi bistrog uma Čarlsova izjava značila je samo jedno - direktan ukor, ali Kanga je tada izjavila prijateljici Sari: "Ja ću biti kraljica Engleske".

Na kraju je nekada prelepa, simpatična, umiljata lejdi Trajon skončala tužna i usamljena - ni kao kraljica, ni kao baronica, već kao beskućnica. Nažalost, jedna od stvari koje su je psihološki uništile bila je i veza sa Čarlsom, piše "Dejli Mejl".