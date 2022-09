Nova "eksplozivna" knjiga koja govori o svemu, koju je napisao princ Hari, mogla bi da bude objavljena samo nekoliko nedelja nakon što kraljevska porodica završi tugovanje za smrću Njenog Veličanstva, Kraljice.

Izvor: Profimedia

Knjiga koja govori o svemu, koju je napisao princ Hari, biće objavljena samo nekoliko nedelja nakon što kraljevska porodica završi tugovanje zbog gubitka Njenog Veličanstva, Kraljice. Mnogi su spekulisali da će zbog smrti kraljice Elizabete objavljivanje knjige biti odloženo. Ali prema mišljenju stručnjaka, knjiga bi se mogla naći na policama prodavnica ranije nego što smo očekivali.

Autor koji piše o kraljevskoj porodici je u razgovoru sa voditeljem GB Nevs-a Denom Vutonom rekao: "Rečeno mi je da Hari insistira da njegova knjiga bude objavljena u novembru. To je apsolutno zapanjujuće - on očigledno insistira, a izdavači nisu previše sigurni. Ali on kaže da ako ne objave to je kršenje ugovora. To mi je rečeno. To je izvanredno... uklapa se u račun jer finansije Harija i Megan u potpunosti zavise od knjige i Netfliksa, a takođe mislim da su se uvjerili da su u pravu i da žele da povrate svoje."

Bauer, koji je napisao mnoge kontroverzne kraljevske knjige, takođe je otkrio neke detalje o tome šta je čuo da će biti u knjizi. "Knjiga je tempirana bomba – Vilijam pokušava da, kao i kralj, sa govorom na kraju gde je rekao da vole Harija i Megan, deaktivira tempiranu bombu, ali tempirana bomba otkucava. Hari se osjeća veoma posvećenim tome kao i Megan. Ovo je njihov način da služe sebi. Oni više nemaju osjećaj kako je biti deo porodice u Britaniji i to je velika tragedija."

Knjiga će, bez sumnje, sadržati detalje svađe između braće Harija i princa Vilijama. Braća sušokirala masu ispred zamka Vindzor ranije danas (10. septembra) kada su se pojavili jedan pored drugog – sa suprugama Megan Markl i Kejt Midlton – da pozdrave ljude koji su ispred palate danima i odaju počast kraljici.

Izvor: Profimedia