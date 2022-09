Veče prije smrti kraljice Elizabete, princ Čarls prisutsvovao je zabavi, ne sluteći šta će se desiti nekoliko sati kasnije.

Izvor: YouTube/CityNews

Kralj Čarls se smijao i šalio na zabavi noć prije nego što mu je umrla majka, samo 24 sata posle dogodila se tragedija, prisjeća se kraljevski fotograf Artur Edvards, koji je iznio svoje divljenje novim kraljem. Govoreći britanskom novinaru Pirsu Morganu, veteran kraljevskog fotografa Artur Edvards govorio je o svojoj interakciji sa tadašnjim princom od Velsa, u srijedu uveče.

"Bio sam u Dumfries House-u sa princom prethodne noći, tamo smo večerali. Bilo je sjajno veče, a onda sam sledećeg dana video da su svi brzo izašli iz hotel. Tada sam znao da se nešto dogodilo i, naravno, kada smo dobili vijesti, saosjećao sam se princom. Teško mu je da se nosi sa gubitkom majke.

Artur je opisao Pirsu susret sa Čarsom nakon smrti kraljice Elizabete:

"Izašao je iz aviona, ja sam bio jedini fotograf tamo u kraljevskom avionu. Prišao mi je i rekao: 'Jesi li dobro?' Rekao sam: 'Veoma mi je žao zbog vašeg gubitka', a on je rekao: 'Pa to je moralo da se desi jednog dana'. Onda me je samo potapšao po ruci i onda je otišao.”, rekao je on.

Artur je opisao novog kralja kao "fantastičnu osobu", dodajući da je od svog drugog braka "mnogo smireniji u pristupu stvarima".

Ranije danas, kralj Čarls i njegova tri brata i sestre postavili su dirljivo bdenje oko kovčega svoje majke.