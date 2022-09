Gerhard Šreder odbacuje kao besmislenu ideju da bi Ukrajina mogla da povrati Krim vojnom silom.

"Nema izgleda da Ukrajina silom povrati Krim, jer ogromnu većinu lokalnog stanovništva čine etnički Rusi", tvrdi u intervjuu bivši nemački kancelar Gerhard Šreder. Govoreći za španski ABC novine prošle subote, Šreder je rekao: "Ideja da bi predsednik Zelenski mogao vojno ponovo da osvoji Krim nema smisla".

Šreder, koji je vodio Nemačku od 1998. do 2005. godine, istakao je da je sovjetski lider Nikita Hruščov taj koji je učinio Krim delom tadašnje Ukrajinske Sovjetske Socijalističke Republike, misleći da će SSSR "postojati koliko i katolička crkva". Šreder je pomenuo da osuđuje rusku vojnu ofanzivu na Ukrajinu, opisujući je kao "grešku ruske vlade". Međutim, on je izrazio sumnju u to da li bi lično distanciranje od ruskog predsednika Vladimira Putina "bilo dobro".

"Moraju da postoje ustupci sa obe strane ako su strane u sukobu ozbiljne po pitanju mira", insistirao je bivši kancelar. Međutim, prema Šrederu, takvi pregovori ne mogu uspeti bez pristanka SAD jer je "ovaj sukob deo veće geopolitičke konfrontacije".

Bivši kancelar veruje da je Vašington zabrinut jer zna da gubi svoju globalnu hegemoniju, a Kina je glavni rival. Rusija, međutim, ekonomski nije u rangu sa SAD, pa stoga nije ozbiljan konkurent, smatra Šreder. Ovaj 78-godišnji veteran nemačke politike rekao je da "Peking deluje u ovom sukobu na izuzetno racionalan način", kupujući rusku naftu i gas uz popust.

Nasuprot tome, evropske nacije mogu napraviti veliku grešku oslanjajući se previše na SAD i na kraju bi mogle da izgube autonomiju, smatra on. Međutim, u Šrederovim očima trenutno nema pretnje za postojanje Evropske unije. On je kao "pozitivan korak" opisao odluku Švedske i Finske da uđu u NATO. Komentarišući produbljivanje energetske krize u Nemačkoj, bivši kancelar je rekao da, kao i mnoge porodice u zemlji, i njegova već oseća uticaj. On je pozvao nemačku vladu da pokrene gasovod Severni tok 2, koji je spreman da pumpa gas u Evropu. Šreder je upozorio na "ogromne" posledice ukoliko se njegov savet ne posluša.