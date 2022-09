"Uskoro dolazi rasplet ukrajinskog sukoba", predvidio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, navodeći da se pojavljuju tenzije između oružanih snaga zemlje i njenog civilnog rukovodstva.

Izvor: Profimedia

Govoreći u četvrtak tokom virtuelnog časa za sve bjeloruske đake i studente, Aleksandar Lukašenko je rekao da je "Ukrajina podeljena" i da se "kuva sukob između predsjednika i vojske". Prema riječima bjeloruskog lidera, ukrajinska vojska je jedina sila u zemlji koja može "da lupi o sto i kaže: 'Hajde da razgovaramo ili će Ukrajina biti zbrisana sa lica zemlje'".

Lukašenko je tvrdio da vojska zemlje, koja ima iskustvo iz prve ruke o tome šta se zapravo dešava na liniji fronta, "vidi da je to beznadežno". U međuvremenu, on je upozorio da bi sukob u susjednoj zemlji mogao da preraste u "najstrašniju konfrontaciju" koja uključuje upotrebu oružja za masovno uništenje. On je takođe naveo da "Rusija tamo ne može da pretrpi poraz", dodajući da Minsk čvrsto stoji uz svog saveznika Moskvu.

Lukašenko je zatim prozvao one koji Rusiju i Belorusiju opisuju kao "agresore", tvrdeći da je vojna operacija Moskve bila preventivne prirode. Takođe je naveo da ona pomaže da se spriječi ukrajinski raketni udar na južne regione Belorusije, kao i na ruske snage koje još nisu povučene iz zemlje nakon vojnih vježbi.

On je takođe naveo da je ruska vojska uklonila ukrajinske raketne jedinice pola sata pre nego što je predsjednik Vladimir Putin najavio početak ofanzive Moskve krajem februara. Lukašenko je sugerisao da su Zapad, a posebno SAD, stajale iza priprema za planirani napad na Belorusiju, tvrdeći da će te sile i dalje "učiniti sve da Rusiju baci na kolena" - "A Rusija ne može da kleči", zaključio je on.