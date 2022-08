Glava ajkule pronađena je na jednoj plaži u Velikoj Britaniji.

Izvor: Facebook/Anna Cullen

Glava ajkule koja je dugačka dva metra sa oštrim zubima kao žilet isplivala je na britansku plažu, što je navelo meštane da teoretišu šta je to zapravo, i da li je to ajkula. Stanovnica Blekpula Ana Kalen rekla je da je naišla na glavu ove ajkule na Severnoj obali u nedelju, a fotografiju je podelila na internetu fotografiju jednostavno napisavši: "Naišla je na ovo juče na plaži".

Neki su sugerisali da je to zapravo morski pas, dok su drugi izneli svoje mišljenje da je to definitivno štuka. Međutim, Rebeka Tejlor je napisala da je to ajkula. Doktor nauka za biološke i ekološke nauke o morskom biodiverzitetu na Univerzitetu u Liverpulu, Stefano Marijani, rekao je da je u pitanju glava ajkule koja pripada vrsti ajkula koja se naziva Tope ili Školska ajkula, kao i da je ovaj vrsta uobičajena u vodama Velike Britanije.

"Na osnovu onoga što mogu da vidim sa fotografije, verujem da bi ova ajkula trebalo da bude Školska ajkula, koja je prilično česta vrsta širom Ujedinjenog Kraljevstva. U nekim delovima je popularna među ribolovcima. Ova vrsta uopšte nije opasna. Voli da roni duboko u moru, pa tako izbegava susret sa ljudima", rekao je on. Prema njegovim rečima ta vrsta ajkula može se naći širom Velike Britanije.