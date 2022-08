Uoči 25 godina od smrti princeze Dajane pojavljuju se nove tvrdnje, koje bacaju svjetlo na misteriju saobraćajne nesreće u kojoj je princeza tragično stradala.

Izvor: Profimedia

Veliku Britaniju ovih dana je potresla dramatična tvrdnja da je princeza Dajana "predvidjela” svoju smrt dvije godine prije nego što se to dogodilo. Tvrdnja je objavljena u novoj seriji "The Diana Investigations". Tim koji stoji iza ove mini-serije imao je pristup informacijama za koje Britanci kažu da su bez presjedana.

Radili su sa Metropoliten policijom, koja je sprovela tajnu operaciju kako je princeza Dajana umrla, i francuskom policijom koja je istraživala njenu smrt 1997. Ovaj dokumentarni serijal prodire u istine, laži i zavjere o slučaju koji je šokirao svijet.

Dokumentarni serijal ima četiri epizode a jedan od sagovornika u prvoj epizodi ​​je francuska detektivka Martin Monteil, bivša šefica elitne policijske jedinice Brigada Kriminal, koja je nakon nesreće među prvima stigla u tunel Pont de l'Alma. Ona se prisjeća da je na vozilu u kojem se nalazila Dajana pronašla djelove uništenog automobila, tragove kočnica i farbe.

"Počeli smo da pronalazimo te male tragove. Videli smo znake kočenja. Djelovi crvenog svjetla iz drugog auta. Na boku automobila bilo je tragova farbe. Bila sam opsjednuta pronalaženjem stvari jer je to važno. Čak sam našla i male bisere. Pripadali su princezi", rekla je Monteil o prvoj sceni koja ju je zatekla na mjestu nesreće koja je potresla cijeli svijet.

Planirana nesreća

Serija se dalje bavi bilješkama Skotlanda Jarda u kojima je detaljno iznio strahove princeze da će poginuti u saobraćajnoj nesreći daleko od očiju javnosti. Dajana je sazvala sastanak 30. oktobra 1995. godine sa svojim ličnim pravnim savjetnikom, lordom Viktorom Miškonom. Tokom sastanka, kojem je prisustvovao i Dajanin lični sekretar Patrik Džefson, Dajana im je navodno rekla da joj je izvor kome vjeruje, ali nije željela da navede ime, rekao da će pokušati da je se "oslobode“ do aprila 1996.

Princezi je navodno tajni izvor rekao da je planirana saobraćajna nesreća koja će ili okončati njen život ili je toliko povreijditi da bi bila "neuravnotežena".

Dvije godine kasnije, 31. avgusta 1997, Dajana je izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći u Parizu zajedno sa svojim partnerom Dodijem Al Fajedom i vozačem Mercedesa Henrijem Polom. Jedini preživjeli svjedok ove tragedije je Dajanin telohranitelj Trevor Ris-Džons, koji se ničega ne sjeća. Kasnija istraga je utvrdila da je Pol bio pod dejstvom alkohola kada je svojom limuzinom Mercedes-Benz S-280 udario u trinaesti stub tunela Pont de l'Alma brzinom od 196 km/h.

Lord Viktor Miškon je zabilježio taj sastanak, koji je posle užasne nesreće predao Metropolitanskoj policiji. Policija ju je uključila u istragu o Dajaninoj smrti tek 2003. godine nakon što je njen bivši batler Pol Barel uručio sličnu poruku. U poruci, koju je Barel objavio u svojoj knjizi Kraljevska dužnost 2003. godine, navodi se da je princeza Dajana vjerovala da njen bivši muž princ Čarls "planira" saobraćajnu nesreću.

"Sjedim ovdje za svojim stolom danas u oktobru, žudim za nekim da me zagrli i ohrabri da ostanem jaka i visoko držim glavu. Ova konkretna faza u mom životu je najopasnija - moj muž planira 'nesreću' sa mojim autom, kvar kočnica i ozbiljnu povredu glave kako bi otvorio put da se oženi Tigi (op. Aleksandra Šan "Tigi" Petifer je bivša dadilja i pratilja prinčeva Vilijama i Harija, a bila je i lični asistent princa Čarlsa od 1993. do 1999; pričalo se da su ona i Čarls imali aferu), Kamila nije ništa drugo do mamac, pa nas čovjek iskorištava u svakom smisla i riječi“, napisala je princeza Dajana godinu dana prije smrti.

Izvor: YouTube/People

Iako tačan transkript Miškonove bilješke trenutno nije dostupan, poznato je da poruka odražava slična osjećanja ovoj koju je pokojna princeza navodno napisala u oktobru 1996, dva mjeseca nakon razvoda od princa Čarlsa.

Miškonova bilješka

Metroplitanska policija je 2004. godine pokrenula istragu o Dajaninoj smrti, a nalazi su objavljeni dvije godine kasnije na 832 stranice.

"Najvažnija stvar u tom izveštaju, trenutak koji nas je natjerao da kažemo 'pa, čekaj malo', svjetlost koja je iznenada zasjala kroz mrak, bila je Miškonova bilješka. Završila je u sefu u Nju Skotland Jardu", rekao je Majkl Mensfild, advokat koji je zastupao oca Dajaninog preminulog partnera Mohameda Al Fajeda, egipatskog tajkuna i kontroverznog vlasnika luksuzne londonske robne kuće Harods.

Sakriven u sefu

Kako piše britanski Indipendent, poruka je navodno data bivšem komesaru metropolitenske policije ser Polu Kondonu 1997. godine i potom smještena u sef.

"Lord Miškon je dao pismo mom prethodniku Polu Kondonu, a on ga je stavio u svoj sef", rekao je za Dejli bist bivši šef metropolitenske policije Džon Stivens, koji je vodio istragu.

"To sam i sam saznao tek kada sam i sam bio postavljen za komesara... i bio sam svjestan da je lord Miškon rekao da tome baš i ne pridaje veliki značaj. Međutim, kada je mrtvozornik objavio svoju istragu, pobrinuo sam se da to pismo odmah bude predato mrtvozorniku, koji je tada bio Majkl Berdžis, a kasnije postao sudija Skot Bejker", istakao je Stivens.

On je objasnio da su tokom istrage ispitane svih 104 navoda u vezi sa Dajaninom smrću „uključujući ispitivanje porijekla i verodostojnosti Miškonove bilješke“. Stivens je dodao da je Metropolitenska policija pratila trag Miškonove bilješke i da je lično intervjuisala Miškona "u tri navrata i uzela dalje izjave o tom pismu“.

Majkl Mensfild, advokat Fajeda, rekao je da je odluka o takozvanoj Miškonovoj bilješci "pokazala ozbiljnu nevoljnost da se ovo pravilno istraži od samog početka", prenosi Dejli mejl.

Izvor: Profimedia

"Bilješka je važna jer je ravna nečijoj slutnji. Da ste policajac koji ovo istražuje, željeli biste da je predate Francuzima. Oni to nisu uradili. Stavili su poruku u sef i nisu je otkrili. Na njemu su godinama sjedjeli da bi zaštitili dio establišmenta, odnosno kraljevsku porodicu", tvrdi advokat.

Iako je lord Miškon navodno predao svoju bilješku visokim zvaničnicima Metropolitenske policije još 1997. godine, nova dokumentarna serija tvrdi da je ona proslijeđena francuskim vlastima koje istražuju nesreću tek šest godina kasnije.

Takođe se navodi da su Dajanina braća i sestre saznali za bilješku tek više od decenije nakon što je napisana, a prinčevi Vilijam i Hari takođe dugo nisu bili svjesni ove šokantne činjenice, koja baca novo svjetlo na posljednje godine princezinog života. života, ali i o sumnjivom vođenju istrage.

"The Diana Investigations“ sadrži intervjue sa britanskim i francuskim policijskim detektivima, od kojih će neki prvi put javno govoriti.