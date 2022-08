Na društvenim mrežama pojavio se šokantan snimak na kojem se vidi dijete koje vrši nuždu u zaustavnoj traci na auto-putu, a potom otac baca izmet pored puta i nastavlja put!

Izvor: Facebook/Vozimo pametno z DARS

Snimak načinjen na auto-putu negdje u Sloveniji izazvao je tamo pravu polemiku. Zaustavljanje vozača i izvođenje djeteta u zaustavnoj traci postalo je predmet svađe da li je otac postupio pravilno, odnosno da li je ugrozio svoje dijete. Šta vi mislite, da li je opravdan ovakav potez oca? Glasajte u našoj anketi na kraju teksta.

Na snimku koji je objavljen na Fejsbuk stranici “Vozimo pametno z DARS” vidi se muškarac, koji je u zaustavnoj traci zaustavio atomobil i izveo sa zadnjeg sjedišta svog sina, postavio ga pored autombila na nošu i čekao da obavi nudždu. On je par puta pomjerio djete koje je u jednom trenutku kako se vidi na snimku bilo ispred zadnjeg djela vozila.

Posle obavljene nužde, otac je djete vratio u autombil, bacio sadržaj iz noše pored puta i otišao. Slovenci koji su pogledali sadržaj veoma burno su reagovali na ovakav vid ponašanja, posebno stranaca koji su na proputovanju kroz ovu državu.

"Trebalo bi ga kazniti da više nikada ne sjedne za volan"; "Imaju snimak, vjerovatno i reg. broj auta.. bilo bi dobro da preduzmu mjere i da ga kazne zbog izazivanja opasnosti i za smeće pored autoputa"; "Ok, razumijem da je potreba djeteta bila velika, ali ako nisu mogli da sačekaju odmorište ili da to urade prije nego što skrenu na autoput (siguran sam da je prije rekao da ga ućuti) mogli bi makar da zakorači iza ograde i olakšaju sebi, ali ne i da ugroze ostale učesnike i, na kraju, ugroze svoje dijete"; "Uh, kako bih ga natjerala da za kaznu pojede to što je bacio", bili su samo neki od bijesnih komentara.