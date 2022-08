Pravi "tata Štrumpf" je ostao sa plavo-sivom kožom i belom bradom nakon što je pio tečno srebro sve do svoje smrti u 62. godini.

Pol Karason je preminuo u bolnici u Oregonu 2013. godine nakon srčanog udara - ali neverovatne slike njegovog jedinstvenog izgleda i dalje kruže internetom.

Ovaj 62-godišnjak je stekao slavu 2008. godine kada se pojavio u mnogobrojnim emisijama (bio je čak i gost Opre Vinfri) kako bi razgovarao o stanju zbog kojeg je njegova koža postala plave boja, poznatom kao argirija. Zapravo, u pitanju je nuspojava unošenja u organizam kaloidnog srebra više od jedne decenije, što je Karason počeo da praktikuje kako bi izlečio dermatitis na licu - i samo nikada nije prestao da konzumira napitak. Kako je pričao u emisijama, Pol je proizvodio sopstveno srebro, koje je rastvarao u vodi i pio svaki dan tokom deset godina.

Srebro ima antibakterijska svojstva i korišćeno je za borbu protiv infekcija hiljadama godina, ali je izašlo iz upotrebe kada je 1930-ih razvijen daleko moćniji lek - penicilin. Nastavio je da se prodaje u nekim lekovima bez recepta sve do 1999. godine, kada ga je FDA, američki regulator za lekove, zabranio jer izaziva argiriju.

Retka kožna bolest nastaje kada se srebro nagomilava u telu tokom dužeg vremenskog perioda, pretvarajući kožu, oči, unutrašnje organe, nokte i desni u plavo-sivu boju, koja postaje izraženija kada je izložena sunčevoj svetlosti.

Pol je rođen kao dečak svetle puti, pegav i crvenkasto plave kose, ali je počeo da uzima kolodijalno srebro - suspenziju srebra u tečnoj bazi - 1998. nakon što je video oglas u novom časopisu koji je obećavao zdravstvene prednosti. Uzimao je oko 300 mililitra dnevno domaćeg napitka i počeo je da razvija rumenkastu nijansu, koja se isticala zahvaljujući njegovoj plišanoj beloj bradi i kosi.

Nažalost, Pol nije ni shvatio da mu koža postaje plava sve dok mu jedan prijatelj nije došao u posetu.

"Pogledao me je i rekao: 'Šta to imaš na licu?' 'Nemam ništa na licu!' On kaže: 'Pa, izgleda da imaš maskirnu šminku ili tako nešto.' I bogami, ušao je i bio je veoma svetle puti, kao što sam ja bio nekada. I tada me je pogodilo", ispričao je Karason jednom prilikom. On je takođe priznao da nije samo pio rastvor sa srebrom, nego da ga je utrljavao i u kožu!

Takođe je počeo da primećuje promene u svom zdravlju: "Problem sa refluksom kiseline koji sam imao je potpuno nestao. Imao sam artritis u ramenima toliko da nisam mogao da skinem majicu. I sledeće što sam znao, jednostavno je nestalo", tvrdio je Pol i dodao da "nema ni najmanje sumnje" da ga je koloidno srebro izlečilo.

Koloidno srebro je suspenzija sićušnih čestica srebra u tečnosti, uzeta na usta, i decenijama je bila omiljena u medicinskoj praksi. (Ovih dana, "nano srebro" se takođe ponekad plasira na tržište; razlika je u tome što proizvodi od nano srebra tvrde da koriste mnogo manje čestice srebra). Argirija nije opasna po život, iako je estetski šokantna. Ali, pojedine klinike upozoravaju da koloidno srebro može imati i druge neželjene efekte, uključujući i lošu apsorpciju nekih lekova, dok u retkim slučajevima iu visokim dozama može dovesti i do oštećenja organa i napadaja.

Ova supstanca je promovisana kao alternativni zdravstveni lek, ali nema dokaza da deluje. Međutim, defintivno postoji dovoljno dokaza da vam može kožu promeniti u plavu boju!

