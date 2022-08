Britanski učitelj Danijel Tompson proveo je nedelju dana u kineskom planinskom zatvoru, gde je držan sa 14 drugih zatvorenika sa samo rupom u zemlji koju je koristio kao toalet.

Britanski učitelj je govorio o "užasnom" vremenskom periodu koji je proveo u "malom kineskom planinskom zatvoru" zbog istekle vize. Danijel Tompson je proveo nedelju dana u užasnom zatvoru nakon što je policija otkrila da mu je viza istekla prethodnog meseca, zatvorivši ga među kriminalce niskog nivoa. Ovaj 48-godišnjak je bio u zatvoru sa 14 drugih zatvorenika u užasnoj ćeliji za koju kaže da mu je do sada bila najveći izazov. Svi su zajedno bili u ​​skučenoj prostoriji sa rupom za toalet. Danijel se nakon nedelju dana vratio kući u Bornmut i ​​sada je progovorio o svojim iskustvima iz zatvora.

Govoreći o svom iskustvu, Danijel je rekao: "Ništa od toga nije izgledalo stvarno sve dok me zapravo nisu odvezli u zatvor sa gomilom drugih kineskih osuđenika. Bila je to najužasnija nedelja u mom životu, a kada se setim svog iskustva, to me užasava." Nastavnik kaže da nije uspeo da obnovi svoju vizu nakon što ga je povreda noge sprečila da ode do službe za pasoše.

Dok je policija tražila da ga vidi zbog istekle dokumentacije, Danijel tvrdi da škola nije dostavila novu dokumentaciju za njega. Policija je verovala da je radio u zemlji ilegalno, a Danijel je odveden u zastrašujuću sobu za ispitivanje, gde je "u sobi bilo pet policajaca" sve vreme.

Danijel, koji je prebačen u planinski zatvor u Đinanu, nastavio je: "Izdvojio sam bogatstvo za kineskog advokata koji je govorio engleski, ali mi je na kraju ipak izrečena nedeljna zatvorska kazna zbog prekoračenja vize". Učitelj se ubrzo našao u zatvoru, gde kaže: "Zatvorski čuvari su bili okrutni o jednostavno bili tu da vam učine iskustvo što težim i neprijatnijim. Ćelije su bile male i u svakoj je bilo po 14 zatvorenika, sa kojima nisam mogao da komuniciram. Nismo mogli da legnemo tokom dana pa me je celo telo bolelo od stalnog stajanja. Najgori deo svega je bio zaključan u jednom malom, skučenom prostoru sedam dana – mentalna okrutnost svega toga bila je užasna."

Nakon što je pušten iz zatvora, Danijel je odlučio da je najbolji način da pokupi pasoš od imigracije i krene kući. "Na putu do aerodroma bio sam ubeđen da će nešto poći naopako i da neću moći da odem. Ali, na sreću, bilo mi je dozvoljeno da se ukrcam u avion bez komplikacija. Nisam mogao ni da dobijem pivo na povratku, što je zaista sumiralo celo moje iskustvo. Kada sam stigao na Hitrou, hteo sam da poljubim zemlju – bio sam tako zahvalan što sam se vratio u UK. Sada mogu da kažem da sam proveo nedelju dana u kineskom zatvoru, što je bilo najstresnije i najstrašnije vreme u mom životu."