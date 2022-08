Kit ubica Kjukvot tretirao je svog trenera kao 'igračku' u napadu 2004. - kit i dalje ostaje iza zatvorenih vrata u vodenom parku "SeaWorld" u San Antoniju.

Izvor: Youtube/ Crazy 8 Videos/Screenshot

Predstava u "SeaWorld-u" se pretvorila u pakao kada je kit ubica napao svog trenera pred šokiranim gledaocima. Orka po imenu Kjukot, učestvovala je u uobičajenom performansu u San Antoniju, Teksas, 27. jula 2004., ali nije trebalo dugo da nešto pođe naopako. Tada se desio incident zbog koga je životinja ostala zatvorena i od tada joj je zabranjeno da radi sa ljudima.

Video snimak napravljen u to vreme pokazuje kako je Kjukot počeo da ignoriše svog trenera Stiva Ajbela. Svaki put kada je trener Stiv pokušavao da uzme vazduh, kit bi nasrnuo na njega, gurnuvši ga nazad u vodu. Osoblje nije moglo da pomogne Stivu, koji je sa orkom radio oko 10 godina, a napad je trajao oko 10 minuta.

Kasnije je postalo očigledno da je Kjukot pokazivao znake želje da se razmnožava, da je bio lud za se*som i da su njegovi "hormoni" bili povišeni. Svedok Džastin Lekurijas je tada rekao: "Kit je skakao na sve strane, a onda je pokušao da ugrize tipa."

Prisećajući se događaja, Stiv je rekao: "17 godina treniranja sa životinjama i nikada nisam imao takvo iskustvo. Izgledalo je kao da je kit izgubio malo fokusa. Nisam se uplašio. Mislim da je to što sam bio miran tokom procesa pomoglo da se Kjukot smiri."

Iako je Kjukvot još uvek živ - i još uvek u parku u San Antoniju u Teksasu, bio je zatvoren od javnosti 2004. Iako se smatralo da je incident sa njegovim trenerom rezultat njegovog sazrevanja, zabranjeno mu je da radi sa ljudima - zabrana koja od tada nije ukinuta.

Godine 2015, veterinar za divlje životinje po imenu dr Heder Rali posetio je Kjukota i otkrio da je imao srušeno leđno peraje. To je nešto što se dešava u zatočeništvu kada orka nema dovoljno prostora i provodi previše vremena na površini vode. Pokrenuta je peticija da se pusti u divljinu, ali on do danas ostaje u parku, ali daleko od ljudi.

