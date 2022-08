"Predsjednik Rusije Vladimir Putin je napravio grešku sa svojom invazijom na Ukrajinu".

Izvor: Profimedia/Alexander Lukatskiy/Shutterstock

Džejms Stavridis, bivši vrhovni komandant NATO saveza, tvrdi da predsjednik Rusije Vladimir Putin polako shvata da je napravio veliku grešku sa svojom invazijom na Ukrajinu. Stavridis je to saopštio u nedelju prilikom gostovanja na radiju.

"Mislim da u mračnim, tihim satima u dva sata ujutru, kada se probudi, shvata da je pogriješio. Javno, on to nikada neće priznati. Nikada. On će nastaviti da održava ovu izmišljotinu da Ukrajinom upravljaju 'neonacisti'. Smiješno, očigledno“, tvrdi Stavridis.

Naveo je narativ koji će koristiti predsjednik Rusije.

"Putin će tvrditi da ga je NATO nekako gurnuo u ovaj ćorsokak, u ovaj sukob. Mislim da on to zna u svom srcu, on to nikada neće javno priznati“, nastavio je.

Stavridisa su pitali i kada misli da će se rat završiti. Rekao je da su obije strane udaljene od toga još najmanje šest mjeseci. Međutim, rekao je da ono što nas "vodi ka pregovorima“ su "teškoće sa kojima se Putin suočava dok sagorijeva trupe“ i uništavanje ruske vojne opreme.

"On izgara u svojim sposobnostima. Rekao bih da će za šest mjeseci biti u veoma teškoj situaciji“, kazao je Stavridis.

Osvrnuo se i na Zelenskog.

"Na drugoj strani bojnog polja, Zelenski mora da prepozna strpljenje saveznika i da shvati da kontinuirani priliv novca i oružja nisu beskonačni. Mislim da će oba ta faktora na kraju navesti obije strane da dođu do neke vrste pregovora", zaključio je bivši komandant NATO-a Džejms Stavridis.