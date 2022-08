Novi dokazi o višedecenijskom nestanku učenice tvrde da je šef mafije naredio njenu otmicu da bi ucijenio Vatikan.

Izvor: Profimedia/Fotogramma/ROPI

Slučaj Emanuele Orlandi (15), ćerke zaposlenog u Vatikanu, je šokirao Italiju otkako je djevojčica nestala na putu kući sa časa flaute 1983. godine. Slučaj je osramotio "Svetu stolicu" tvrdnjama da su zvaničnici znali šta se dogodilo Emanueli i da su to zataškavali. Različite teorije povezuju njen nestanak sa međunarodnim kriminalnim grupama, vatikanskim bankarskim skandalom, zavjerom za ubistvo pape Jovana Pavla II i obavještajnim službama.

Svojevremeno se sugerisalo da je drže turski teroristi koji traže oslobađanje Mehmeta Ali Agće, naoružanog napadača koji je dvije godine ranije pucao i ranio Papu. Kasniji istražitelji su razmatrali mogućnost da su je ukrale mafijaške bande u nadi da će povratiti novac izgubljen u kolapsu Banco Ambrosiano. Predsjednik banke povezane sa Vatikanom Roberto Kalvi pronađen je obješen o skele ispod londonskog Blekfrajersovog mosta 1982. godine u, kako se kasnije tvrdilo, mafijaškom ubistvu.

Sada novi dokazi direktno upiru prst u Enrika "Renatina" De Pedisa, šefa rimske kriminalne bande "Magliana".

Salvatore Sarnataro rekao je da je njegov sin Marko priznao da je učestvovao u operaciji praćenja i kidnapovanja Emanuele po De Pedisovom naređenju. Salvatore je rekao da je njegov sin živio u "strahu" i da je otkrio sve dok su obojica bili u zatvoru zbog optužbi za drogu.

"Zaista ne znam zašto je Marko odlučio da mi kaže sve o svojoj ulozi u kidnapovanju Orlandijeve. Odmah sam shvatio da živi u strahu", rekao je Salvatore policiji. Njegovo svedočenje je dato 2008. godine - godinu dana nakon što je Marko umro - ali je La Republika prvi put ove nedjelje dala tu informaciju u javnost. Takođe su otkriveni iskazi svjedoka dvojice Emanuelinih prijatelja koji su identifikovali Marka Sarnatara sa policijske fotografije kao čovjeka koji ju je pratio danima prije njene otmice.

Prvom prilikom, muškarac koji je sjedio na suvozačevom sjedištu automobila ispružio je ruku kroz prozor i dodirnuo Emanuelinu ruku, govoreći svom saputniku: "To je ona." Isti čovjek je pratio grupu kroz Rim sve dok Emanuela nije prošla kroz kapije Vatikana.

Njen otac je radio za Katoličku crkvu kao službenik i živio je sa porodicom u stanu u Vatikanu. Posljednji put je viđena na autobuskoj stanici kako razgovara sa ženom sa crvenom kosom. Na putu do muzičkog časa zaustavio ju je čovjek u zelenom BMW-u koji je pokušao da joj proda kozmetiku. Emanuela je bila toliko uznemirena tim susretom da je pozvala jednu od svojih sestara i trebalo je da se nađe sa drugom sestrom poslije časa, ali se nikada nije pojavila.

Uoči 39. godišnjice njenog nestanka u junu, Emanuelin brat Pjetro Orlandi rekao je da je dobio nove dokaze koji su ga uvjerili da ljudi u Vatikanu znaju šta joj se dogodilo.

Prikrivali sve

"Magliana" banda je ranije bila umiješana u dugotrajnu misteriju. Mauricio Abatino, još jedan bivši gangster koji je sarađivao sa policijom, ranije je rekao da je De Pedis naredio otmicu da bi ucijenio Vatikan. Rekao je da De Pedis tražio da povrati novac izgubljen u Banco Ambrosiano.

Bankarski ogranak Vatikana bio je najveći akcionar, a njegov kolaps 1982. bio je najveći politički skandal Italije tog doba. Abatino je takođe rekao da je Emanuelina otmica povezana sa smrću Kalvija - poznatog kao "Božji bankar" zbog svojih bliskih veza sa Vatikanom. Godine 2005, anonimni sagovornik u TV emisiji o kriminalu predložio je istražiteljima da potraže Emanueline ostatke u grobnici De Pedisa. Prošlog decembra, bivši glavni tužilac u Rimu šokantno je optužio Vatikan za prikrivanje svoje uloge u pretresu. Đankarlo Kapaldo je u televizijskom dokumentarcu rekao da su mu se dva visoka zvaničnika Vatikana obratila 2012. nudeći pomoć u pronalaženju Emanuelinog tijela.

Izvor: Profimedia/GDR/ROPI

Papa Benedikt je pristao da otvori grobnicu, ali djevojčice nije bilo. Kapaldo je potom brzo smijenjen na mjestu glavnog tužioca i slučaj je, kako se tvrdi, odbačen. Emanuelin brat Pjetro, ​​neumorni borac za istinu u njeno ime, rekao je da su Kapaldova otkrića važan korak naprijed. Spremnost Vatikana da vrati tijelo bila je implicitno priznanje krivice, dodao je on.

On je za Tajms rekao: "Njihova spremnost da vrate tijelo znači da znaju sve. Hteli su da tužioci nađu način da Vatikan ne umiješaju u to, da smisle priču koja eliminiše svaku odgovornost Vatikana." On je dodao da je Kapaldovog nasljednika na mjestu glavnog tužioca – koji je odložio istragu – papa Franja nagradio imenovanjem za šefa Vatikanskog tribunala kada se povukao 2019.

Emanuelina sudbina ostaje nepoznata. 2018. godine u temeljima ambasade Vatikana pronađeni su fragmenti kostiju, ali testovi su pokazali da nisu njeni. Godinu dana kasnije porodica je dobila anonimno, zagonetno pismo u kojem se tvrdi da je učenica sahranjena na Teutonskom groblju u Vatikanu. Tvrdi se da je bila u grobnici ispod statue anđela sa rukama nadolje, dodajući: "Pogledajte gdje anđeo pokazuje".

Policija je pronašla dva kompleta posmrtnih ostataka, ali oni nisu povezani sa Emanuelom.