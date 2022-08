U emisiji na ruskoj državnoj televiziji glavna tema je bio ministar odbrane Velike Britanije.

Izvor: Youtube/SCreenshot/Shutterstock

Novinari Vladimira Putina u emisiji su ponovo zapretili u programu da će na Ujedinjeno Kraljevstvo izbaciti hipersoničnu nuklearnu bombu Satana-2. U udarnim emisijama na ruskom Kanalu 1, britanski ministar odbrane Ben Volas optužen je da je dirigovao ratom Ukrajine protiv Rusije, što predstavlja "međunarodni terorizam“.

"Postaje kao Osama Bin Laden“, rekao je jedan Putinov stručnjak za odbranu, bez trunke ironije, dok su se puštali snimci Volasa koji govori da ruski rat ide naopako i da se zapadno oružje pokazuje kao značajna blagodat za napore Ukrajine da odbije snage Vladimira Putina.

Verbalni napad je usledio nakon što je Ukrajina odgovorna za uništavanje više ruskih ratnih aviona u napadu na ruski okupirani Krim. To sugeriše da je Kijev možda dobio novu sposobnost za udare dugog dometa sa potencijalom da promeni tok rata.

Putinova TV voditeljka "Gvozdena dama" Olga Skabejeva upozorila je svoje gledaoce na državnom TV kanalu Rusija 1: "Britanski ministar odbrane, čuveni Ben Volas, koji nije bio protiv nuklearnog oružja za Kijev, rekao je, i važno je, da su sve mete na Krimu jer bi se ukrajinski udar mogao smatrati legitimnim".

Štaviše, Britanija će predati Ukrajini još tri 270 MLRS, pored tri već isporučene, plus značajnu količinu municije.

"Zaključujemo da Britanija želi otvoreno da ratuje sa Rusijom. Srećno! Ali prvo bih vam savetovala da sredite ili pokušate da sredite sopstvenu ekonomiju. Skoro 100.000 britanskih stanovnika… svi traže manje račune za energiju i prete građanskom neposlušnošću, mitinzima, protestima", dodala je ona.

"Banka Engleske je izračunala da će prosečna porodica u Engleskoj od oktobra trošiti do skoro 300 funti mesečno na struju. Ali Britanci nemaju toliki novac, a u isto vreme postoji stopa inflacije od 13%", rekao je rezervni pukovnik Igor Korotčenko - glavni urednik ruskog časopisa Nacionalna odbrana - pridružio se napadu

"Vidimo kako Ben Volas, britanski ministar odbrane, poziva Ukrajinu da napadne ruski Krim. On je tvrdio da je svaki pogodak na Krimu legitiman za napad. To je veoma ozbiljna tvrdnja. Integraciju Kijeva i Londona vidimo u vojnim aktivnostima i napadima na ruske objekte. Postoje informacije o planu za napad na Krimski most koji se razvija pod Volasovim uputstvima", naglasio je u emsiji.

Most je bio Putinov projekat iz snova, a otvoren je pre četiri godine da poveže aneksirani Krim sa Rusijom drumom i železnicom. Napad na most bio bi veliki udarac za ratne napore Moskve i odsekao bi Krim od ruskog kopna.